Bahar psikolojimizi de çarpıyor!

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İşte baharın insan davranışları üzerindeki etkileri...

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataoğlu, baharın gelmesiyle insanların fiziksel açıdan hareketlendiğini, duygularına hakim olamadığını ve pervasızca davranışlar sergilediğini belirterek, "Trafikte daha hızlı hareket eder, birbirlerine karşı öfke gösterme durumları artar. Bu durum sosyal ilişkilerde bozulmalara,

tartışmalara hatta cinayetlere neden olabilir" dedi.



Ataoğlu, baharda insanların duygularının coştuğunu, daha istekli, canlı ve zinde olduğunu anlattı.



"Bu, hastalık dönemi değildir aslında" diyen Ataoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hareketlenme, istekte artma gözlenirken, duygu durum bozukluklarının birçoğu da bu dönemde çıkar. Canlanmak, hastalık düzeyine ulaşabilir. Bu dönemde 'manik atak' dediğimiz hastalık gözlenebilir. Bahar aylarında hareketlerinde düzensizlik olan insanların tamamen duygu durum bozukluğu ile bağlantılı sorun yaşıyor.



Baharın gelmesiyle fiziksel anlamda hareketlenen insanlar, duygularına hakim olamaz ve pervasızca davranışlar sergiler. Trafikte daha hızlı hareket eder, birbirlerine karşı öfke gösterme durumları artar. Bu durum sosyal ilişkilerde bozulmalara, tartışmalara hatta cinayetlere neden olabilir."



Ataoğlu, insanların baharda aşık olma ihtiyacı hissettiğine dikkati çekerek, "Doğada hayvanlar, bahar aylarında cinsel arayış içinde olur. Nesillerin çoğalması bu canlanmayla olur. İnsanlarda da baharın gelmesiyle birlikte cinsel artış olur" şeklinde konuştu.



(AA)

