Sabah yataktan çıkmak istemiyorsunuz, hep uykulu, hep yorgunsunuz. Canınız hiçbir şey yapmak istemiyor, içinizdeki sıkıntı da hiç geçmiyor... Bu hisler size tanıdık geliyorsa, bahar yorgunluğundan muzdarip olabilirsiniz.

Uzun süren bahar yorgunluğu başka kronik yorgunluk olmak üzere, depresyon kaygı bozuklukları, demans gibi ciddi sorunlara neden olabiliyor. Bahar yorgunluğunun hem yaşam kalitesini düşürmesi hem de beraberinde gelebilecek diğer sorunlardan korunabilmek için ciddiye alınması gerektiğini söyleyen Anadolu Sağlık Merkezi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu bahar yorgunluğuyla baş etme yollarını anlattı.

Enerjinizi doğru kullanın

Bahar ile birlikte havada biriken negatif iyonların yorgunluğa ve depresyona neden olduğu bir gerçek. Havadan kaçmak mümkün olmasa da hemen hemen herkesi etkileyen bahar yorgunluğundan korunmak için alınabilecek önlemler bulunuyor. Bu önlemlerin başında enerjinin doğru kullanılmasının öğrenilmesi olduğunu belirten Atasoyu, “Bu dönemde çalışma ve dinlenme periyotlarımızı ayarlamalıyız. Kısa ve sık dinlenme aralıkları yorgunluğun ortaya çıkmasını önleyebilir. Çalışırken vücut mekaniklerini doğru kullanarak kas ağrılarını engelleyebiliriz. Çalışma ortamının iyi havalandığından emin olmalıyız. Çok sıcak veya çok soğuk ortamlar vücudumuzda ekstra bir stres yaratır. Vücudun çok hafif düzeyde susuz kalması dahi metabolizmayı yavaşlatır. Bu nedenle günde en az 8-10 bardak su içilmesi ve kahve ile çayın mümkün olduğunca az tüketilmesi gerekiyor” dedi.

Düzenli egzersiz önemli

Düzenli egzersiz baharın neden olduğu yorgunluk ve depresyon hissini azaltıyor. Düzenli yapılan egzersiz ile metabolizma hızlanıyor ve dinlenmiş duruma göre daha fazla enerji oluşumu sağlanıyor. Kalp damar sisteminin ve solunumun düzenlenmesi ile dokulara yeterli düzeyle oksijen taşınması sağlanıyor. Özellikle aerobik tipte olan yürüyüş, koşu, bisiklet, yüzme, dans gibi egzersizlerin tercih edilmesi öneriliyor.

Daha dinç olmak için bunlara dikkat!

Uyku: Yeterli süre ve düzenli uyku uyuyun. Günlük 7-8 saat süre uyumak insanın kendisini iyi hissetmesini ve zihninin rahatlamasını sağlar.

Yemek porsiyonları: Güzel bir uyku için akşam yemeğinde porsiyonları küçük tutun ve karbonhidrat tüketimi kısıtlayın, uyumadan en az üç saat öncesinde yemek yemekten sakının.

Derin nefes: Uyandıktan sonra güneş ışığı altında yapacağınız basit hareketler kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlar. Bunun için uyandıktan hemen sonra vücudunuzun üst kısmını kaldırıp birkaç kez derin nefes alın ve vücudunu gerin bu hareketle duyularınızın uyanmasına yardımcı olur.

Kahvaltı: Vücuda doğal bir enerji veren sağlıklı bir kahvaltı yapmayı ve bol su içmeyi unutmayın.



Açık havada yürüyüş: Sabah 10-20 dakika süre ile açık havada hafif bir yürüyüş yapılması, vücudun enerjisini arttıracaktır.



Hobi edinin: Monotonluktan kurtulup bir hobi edinilmesi kişinin güne daha enerjik başlamasına yardımcı olacaktır.



Verimliliğiniz düşünce bir mola vermekten kaçmayın

Genel olarak sabah saatlerinde insan bedeninin enerji seviyesi yüksek olduğunu belirten Doç. Dr. Atasoyu, “Ancak kişilerin günlük yaşam ve çalışma programlarına göre daha aktif ve verimli oldukları saatler farklılıklar gösterebilir. Belli bir konuya odaklanan insanların 90-120 dakika sonra verimlerinin düştüğü gözlemlenmiştir. Yoğun çalışma sonrasında sıvı bir şeyler içmek (su, kahve, çay gibi) ve kısa süreli hareket etmek için 15 dakika ara verilmesi yararlı olmaktadır” dedi.