Bahar yorgunluğu tüketiyor

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Bahar yorgunluğu tükenmişlik sendromunu tetikliyor...

Psikolog Dilek Kaymak, bahar yorgunluğu olarak bilinen mevsimsel ve geçici depresyonun zamanında fark edilip gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, kişide ciddi rahatsızlıklar yaratabileceğine dikkat çekerek, iklim değişikliğine bağlı olarak ortaya çıkan bu durumun, tükenmişlik sendromuna neden olabileceği uyarısında bulundu.



İklim değişikliğine bağlı olarak insanların duygu durumlarında değişiklikler olabileceğini belirten Kaymak, "Bahar aylarında havadaki elektrik yükü artıyor. Havadaki pozitif ve negatif yüklü iyonların artması da insan biyoritminde olumlu ya da olumsuz etkiler yaratıyor. Pozitif iyonlar insanı daha zinde hissettirirken, negatif iyonların artması insanın kendini daha halsiz hissetmesine ve yorgunluk belirtilerinin ortaya çıkmasında etkili oluyor" dedi. Bu zamanlarda, 'bahar yorgunluğu' olarak da bilinen geçici mevsimsel depresyonlara rastlandığına dikkat çeken Kaymak, "Havaların ısınmasıyla birlikte birçoğumuz için yataktan kalkmak çok daha zor bir hal alıyor. Gündelik işleri yaparken daha isteksiz olabiliyoruz. Bu durumu genellikle değişen hava koşullarına bağlasak da, uzun süren yorgunlukların ciddiye alınması, altta yatan başka bir sorunun da geçiştirilmesini engellemiş oluyor" diye konuştu.



Yoğun çalışma temposu, ekonomik kriz, hava kirliliği gibi dıştan gelen nedenlere bağlı uzun süreli strese maruz kalınması durumunda, kişinin 'tükenmişlik sendromu' yaşayabileceğine dikkat çeken Psikolog Kaymak, "Çabuk yorulma, mutsuzluk, kas ve eklem ağrıları, kramplar, uyku düzeninde değişiklikler-uykuya dalmada güçlük, sabah zor uyanma, sabahları yorgun kalkma- eskiden yaptığı şeyleri yapmada isteksizlik, kadınlarda adet düzensizliği ve yorgunluk hissi gibi belirtilerden en az 5 tanesi görülmesi durumunda, mutlaka bir uzmana başvurmalısınız" dedi. Bahar yorgunluğunun daha hafif atlatılabilmesi için yapılması gerekenleri sıralayan Kaymak, ?Öncelikli olarak sıvı tüketimine dikkat edin. Gün içerisinde mümkün olduğunca su tüketmeye özen gösterin. Çay, kahve gibi kafeinli içecekleri az kullanın. Sigara içmeyin ve düzenli egzersiz yapın. Mevsim meyve ve sebzelerini tercih edin.



Çalışma ortamınızı iyi havalandırın. Kısa ve sık dinlenme aralıkları ile çalışın. Bu tür önlemler bahar yorgunluğunun atlatılabilmesi konusunda size yardımcı olacaktır" dedi.



(DHA)