Boşan-MA!

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Mutlu bir yuva kurmak pek çok kadının ve erkeğin hayallerini süsler.

Genellikle insanlar bir kez evlenir ve bunun ömür boyu sürmesini diler. Ama herkes için durum aynı olmaz. Binbir umutla başlayan evlilikler kısa sürede sona erer. Peri masalı gibi başlayan hikayeler, dillere destan düğünler, dostlarla ve aileyle paylaşılan özel anlar… Hepsi bir anı olarak kalır hafızalarda. Değişen, dönüşen yaşamlar, hızlı yaşam koşulları, internet… Bunlar boşanma nedenlerinden sadece birkaçı. İstatistiklere göre açılan boşanma davalarının yüzde 95’ten fazlası şiddetli geçimsizlikten kaynaklanıyor. Zina ve cana kast da bunu takip ediyor. Her boşanmanın farklı bir hikayesi var elbette ama uzmanlara göre insanların tahammül eşiklerinin düşmesiyle birlikte boşanmaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Çünkü sevdiklerimizden başka her şeye daha fazla zaman ve enerji harcayıp, onları hep geri plana atıyoruz. Çünkü hayata ayak uydurmaya çalışıyoruz.



