Mutlu bir yuva kurmak pek çok kadının ve erkeğin hayallerini süsler.
Genellikle insanlar bir
kez evlenir ve bunun
ömür boyu sürmesini
diler. Ama herkes için
durum aynı olmaz. Binbir
umutla başlayan evlilikler kısa sürede
sona erer. Peri masalı gibi başlayan
hikayeler, dillere destan düğünler,
dostlarla ve aileyle paylaşılan özel anlar…
Hepsi bir anı olarak kalır hafızalarda.
Değişen, dönüşen yaşamlar, hızlı
yaşam koşulları, internet… Bunlar
boşanma nedenlerinden sadece birkaçı.
İstatistiklere göre açılan boşanma
davalarının yüzde 95’ten fazlası şiddetli
geçimsizlikten kaynaklanıyor. Zina ve
cana kast da bunu takip ediyor. Her
boşanmanın farklı bir hikayesi var
elbette ama uzmanlara göre insanların
tahammül eşiklerinin düşmesiyle birlikte
boşanmaların sayısı gün geçtikçe artıyor.
Çünkü sevdiklerimizden başka her şeye
daha fazla zaman ve enerji harcayıp,
onları hep geri plana atıyoruz. Çünkü
hayata ayak uydurmaya çalışıyoruz.