Çalışan anne misiniz? Yanınızda yokken çocuğunuzun başına gelebilecekler sizi kaygılandırıyor mu? O zaman çocuğunuzun iyiliği için bu duygu hallerinizi gözden geçirmenizde fayda var.

Yazı: Burçin Öztınaz/Bebeğimle Elele



Sabahları erkenden çocuklarını bakıcıya ya da anneanne/babaanne gibi bir aile büyüğüne emanet edip işe gitmek zorunda olan anneler, ne gibi kaygılar yaşıyor? Önce çalışan annelere en sık yaşadıkları kaygıları sorduk, sonra da bu kaygıların çocuklarda yaratabileceği olumsuz etkilere karşı neler yapılabileceğini Hisar Intercontinental Hospital Psikoloji Bölümü’nden Psk. Seval Uslu Yazıcı’ya danıştık.



“Ben yokken başına bir şey gelmesinden endişeleniyorum. İşe giderken de arkadaşlarımla birkaç saatliğine dışarı çıktığımda da hep aynı kaygıyı yaşıyorum.”

SERRA



“En büyük endişem beslenmesi konusunda. Bu konuda kurallarım var ama biliyorum ki ne kadar tembihlersem tembihleyeyim anneanne ve babaanne bu kuralları kolayca çiğneyebiliyor.”

MİNE



“Bebeğime aile büyükleri bakıyor ve fazla kuralcı değiller. Şımarık bir çocuk olmasından korkuyorum.”

BAHAR

“İleride beni ilgisizlikle suçlamalarından korkuyorum.”

BİRCE

“Ben yanında yokken düşerse, ateşlenirse, başına bir kaza gelirse diye çok endişeleniyorum.”

ESRA

“En büyük kaygım kaybolması ya da kaçırılması. Yuvadan dönerken servise biniyor ve bu bende stres yaratıyor.”

BANU



“Bakıcıyla daha fazla vakit geçirdiği için onu benden daha çok seveceğinden endişeleniyorum”

NEVAL



“YA BAŞINA BİR ŞEY GELİRSE”

Hastanlanması, yaralanması, kaybolması... Çalışan annelerin en sık yaşadıkları kaygılardan biri kendileri işteyken çocuklarının başına kötü bir şey gelmesi. Peki bu kaygıdan nasıl kurtulmalı? İlk yapılması gereken “Benim varlığım çocuğum için daha güvenli” düşüncesiyle vedalaşmak...

Psk. Seval Uslu Yazıcı diyor ki: “Bu tarz kaygılı anneler çocuklarına istemeden zarar vermeye başlar. ‘Benim varlığım çocuğum için daha güvenli’ diye düşünen anneler, aslında çocuk için hiçbir ayrılık süresine izin vermeyerek çocuklarını ayrılıklara hassas hale getiriyorlar. Anne her durumda çocuk için karar verip onun adına adımlar atarak çocuğun kendi başına karar verebilme yetisinin gelişmesine engel oluyor. Bu çocuklar annesiz yaşamakta zorlanıyor. Bir çocuk ‘Ben bir başkası olmadan da yapabilirim, bir şeyler becerebilirim ve ben de bir bireyim’ düşüncesinin temelini ilk olarak annesinin kendisine tanıdığı özgürlük alanı içerisinde atabilir. Bu şekilde yetişmeyen çocuklar daha pasif, takipçi ve lider özellikleri zayıf çocuklar olabilirler. Tek başına ödev yapamayabilirler, sorumluluk almayabilirler. Çocuğun hep bir adım gerisinde olmak, ona alan bırakmak çocuğu çok daha fazla güçlendiren bir durumdur.”

