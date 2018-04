Hamilelikte yediğinize, içtiğinize dikkat ediyor, çocuğunuzun sağlıklı olması için egzersiz yapıyor, yaşam kalitenize özen gösteriyorsunuz. Peki ya onu ruhsal yönden doyuma ulaştırdığınıza, geleceğin sağlıklı yetişkini olarak hazırladığınıza emin misiniz?

Yazı: Ayşegül Uyanık Örnekal



Anne rahmine düştüğümüz ilk andan itibaren hücre hafızamıza kaydedilen olumlu ya da olumsuz her şey yaşamımızı büyük oranda etkiliyor. Mutlu bir gebelik geçirip, yaşamını da bu şekilde sürdüren ebeveynlerin çocukları, hissettikleri huzur ve güven ortamında geleceğe pozitif duygularla hazırlanıyor. Ancak aksi halde gerek annenin gerekse babanın içinde bulunduğu olumsuzluklar cenin halindeki bebeğin anne karnından başlayarak birtakım sorunlarla dünyaya gelip, yaşamını bu şekilde sürdürmesine neden oluyor. Kendini belli başlı hareket ve seslerle ifade edebilen bebekler; ağlama, yemeyi reddetme, uyumama gibi şekillerde rahatsızlıklarını ortaya koymaya çalışıyor. Eğer aile bunu fark etmez ve bu şekilde devam ederse huzursuz bir çocukluk, ergenlik ve dolayısıyla yetişkinliğe dek bu sorunlar kimi zaman katlanarak sürebiliyor.



Bilinçaltı temizliği yapan ve genelde yetişkinlere uygulandığı düşünülen The Journey metodu, bebeklerde ve çocuklarda bu tür problemlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olabiliyor. Türkiye’de bu metodu uygulayan Selda Soytürk’ten bilinçaltımıza işlenen olumsuzluklardan bunların nedenlerine, The Journey metodundan çocuklarda uygulanışına dek birçok konuda bilgi aldık.



Bilinçaltının hayatımızdaki rolü ne?

Her insanın bilinçaltı ve bilinçüstü var. Bilerek, farkındalıklarımızla yaptığımız her şey bilinçüstünü ilgilendiriyor. Okula, işe gitmek, bir konuda karar vermek gibi... Bunun dışında bir de farkında olmadan, bilmeden bizi yöneten bir başka mekanizma daha var. Bu sistem, anne rahmine düşmemizle başlıyor. O andan itibaren olan biten her şey, oluşan ilk hücrenin hafızasına yükleniyor. Annenin hamilelikte yaşadığı sevinçler, hüzünler gibi, doğum sonrasında yaşananlar da hücre hafızasına kaydoluyor. Bilinçüstü hayatımızın en fazla yüzde 13’ünü, bilinçaltı ise yüzde 87’sini yönetiyor. Bazı bilim adamları beş duyu organımızla hissettiğimiz her şeyi kapsayan bilinçaltının yaşamımıza olan etkisinin yüzde 95’e ulaşabildiğini söylüyor.



The Journey metodu bilinçaltına nasıl etki ediyor?

Korku, kaygı, güvensizlik, endişe, başarısızlık, yetersizlik, birtakım problemler ve sağlık sorunları gibi hayatımızdaki tüm olumsuzluklar bilinçaltıyla ilgili. The Journey metodu bizi bunların kaynağına götürüyor. Geçmişte ne olup da bu sorunların hücre hafızasına yerleştiğini ve sonrasında zaman içinde büyüyerek, kişinin mutsuzluğunun kaynağını oluşturduğunu ortaya çıkarıyor. Seanslarda önce sorunların kaynağı bulunuyor, sonra onlarla yüzleşmek gerekiyor. Çünkü sorunun ne olduğunu bilmek, her zaman yüzleşmekle aynı anlama gelmiyor. Bizim için sorun yaratan olay ya da olayları bize yaşatanlarla hesaplaşma ve affetme çalışmaları yapılıyor. Birçok kez bizi üzen, bazen de yaşamımızı derinden etkileyen kişiler için “Ah, bir kalbime girsen de içimdekileri görsen” deriz. The Journey seanslarında bunu yaparak, hem karşı tarafın hem de kişinin kalbinde yaşananlar görünüp, bunlar temizleniyor. Kısacası bu çalışma, iki tarafın da birbirini anlamasına yardımcı oluyor. En son da kişi kendini kötü hissettiren duygulardan arınıyor. Sonra geçmişle arasındaki tüm negatif bağlardan kopup, özgürleşiyor. Bilinçaltındaki bu temizliğin ardından geleceğe yönelik çalışmalar başlıyor ve yeni pozitif duygular yükleniyor. Korku-kaygı yerine güven; değersizlik yerine değer, haksızlık yerine adalet, kıtlık bilinci yerine bolluk gibi kişinin neye ihtiyacı varsa bunlar yüklenerek seans tamamlanıyor.