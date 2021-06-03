Çocuklara ders çalışma alışkanlığı nasıl sevdirilir? Pek çok anne babanın yanıtını aradığı bu soruyu eğitimci Can Uysal yanıtlıyor... İşte Uysal'a göre çocuklara ders çalışmayı sevdirme yolları:

ÇOCUKLARA DERS ÇALIŞMAYI SEVDİRME YOLLARI

Eğitimciler olarak en çok karşılaştığımız sorular arasında evlatlarımızın neden ders çalışmadıkları, neden ödevlerini yapmadıkları ve dersle geçirdikleri zamanın neden az olduğu soruları bulunuyor. Örneğin “Oğlum haydi ders çalış!”, “Neden ödevlerini bitirmedin?”, “Bu ödevler hala tamamlanmadı mı?” gibi soru tipleri kullanıyoruz.

Tam bu noktada bu soruların dönüşebileceği çok basit bir kavşak bulunmaktadır. Bizler bu soru tipleri yerine “Evladım, hangi dersi yapmaktan keyif alıyorsun?”, “Hangi yeteneğini geliştirmek istersin?”, “Birlikte hangi etkinliği yaparsak daha keyif alır ve daha mutlu olursun?” diye sorabiliriz.

Bu soruları dönüştürdüğümüzde birçok problem iletişim bazlı çözülmüş olacaktır. Böylece bizler çocuklarımızla doğru iletişim kurarak, onları destekleyip güzel anlarımızın birikimini sağlamış olacağız. Bu uygulamalar ve sorularla birlikte çocuğa ders çalışmayı, ödev yapmayı ve uygulama ve deney yapmayı sevdirme fırsatı bulacağız.