Korkunuz nedeniyle diş doktoruna gitmeyi sürekli erteliyor musunuz? Bu durum “dentafobi” olarak adlandırılıyor.

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, dişçi korkusu olarak bilenen dentafobiden kurtulmanın sırlarını paylaştı. İşte önerileri...



Doğru diş hekimi tercihi önemli!

Dentafobi; kişinin dişlerine yapılan müdahalede şiddetli ağrı duymasından, tanımadığı aletlerle yapılan müdahaleden ve cihazların çıkarttığı sesten korkmasından doğmakta. Bu yüzden dentafobisi olan hastaların doğru diş hekimine gitmesi çok önemli. Dentafobiye yenildiğiniz takdirde, diş çürümesi zamanla kötüye gider. Kolaylıkla doldurulması mümkün olan küçük oyuklar, dişlerin kırılmasına veya çürümesine neden olabilir, pahalı ve invaziv kök kanal tedavisi ve yenileme çalışması gerektirebilir. Bu bilgi bile sizi tedavi araştırmasından uzaklaştırarak bir kısır döngüye sokabilir.



Diş hekimiyle ilk görüşmede yapılması gerekenler;

• Diş tedavisine başlamadan önce eğitimli bir uzmanla görüşmeniz sizin için en iyisidir. Terapi ve ilaçlarla korkunuzu kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir.

• Eğer iğne fobiniz varsa, dişçilerin ağzınızı uyuşturmak için kullandığı iğnelerden aşırı derecede korkabilirsiniz. Dentafobisi olan hastaların, diş hekiminden randevu alırken durumlarından ve korkularından kısaca bahsetmeleri iyi olabilir. Dentafobiniz olduğunu belirterek aldığınız randevuda ilk muayenede diş hekiminizden herhangi bir müdahalede bulunmamasını isteyebilirsiniz.

• İlk muayenede korkunuz üzerine konuşarak size danışmanlık yapmasına izin verebilir ve doktorunuzla aranızda olan güven bağını arttırabilirsiniz. Böylece muayenede kullanılan cihazları tanıma fırsatı da kazanabilirsiniz.



İlerleyen aşamalarda diş doktoru korkusunu yenmek için...

• Diş doktorunuzla aranızda, dişlerinize müdahale edilirken; ara vermek istediğinizi, daha fazla anesteziye ihtiyacınız olduğunu belirten küçük işaretler belirleyebilirsiniz.

• Muayene sırasında derin nefes alıp rahatlamaya ve anlık streslerden uzaklaşmaya çalışın. Randevularınızı günün stres ve yorgunluğu birikmeden önce, yani sabah saatlerine almanız sizin için olumlu olacaktır.

• Dentafonbiyi yenebilmek için en önemli noktanın hastanın hekimiyle kurduğu diyalog olduğunu unutmayın ve doktorunuzla konuşmaktan çekinmeyin.

• Randevulara taşınabilir müzik çalarlarınızla gidebilirsiniz. Böylece dişlerinize müdahale edilirken dikkatinizi dağıtabilir ve kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz.

• Diş hekimi kontrollerine probleminiz olmasa dahi düzenli gitmeniz önemli. Böylece hem büyük işlemlerden kaçınabilir hem de ortama daha rahat alışabilirsiniz.

• Unutmayın, dentofobi yaygın olan ve tedavi edilebilir bir fobid. Ama tedavi edilmezse sonucunda bir dizi fiziksel soruna neden olabilir. Eğer dişleriniz çürüme ve ihmalden dolayı kırılırsa, bu sosyal bir utanca neden olabilir. Sosyal durumunuz bundan etkilenebilir, bu durum dışlanmaya, depresyona, sosyal anksiyeteye, hatta agorafobiye neden olabilir. Bazı durumlarda diş sorunları enfeksiyona neden olabilir. Enfeksiyonun tedavisinde başarısızlık, enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir, bu da tıbbi hastalıklarla sonuçlanabilir. Enfeksiyonlu dokular da ağrıyabilir; bu nedenle ağrı, dentofobinin sıra dışı bir etkisidir.





