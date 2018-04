Depresyonda mıyım?

Depresyon Dünya Sağlık Örgütü'ne göre (WHO) insanlığın başına bela olan en önemli 10 hastalık arasında yer alıyor. İstatistiklere göre her altı kişiden biri, hayatının bir döneminde depresyon geçirdi ya da geçirecek. Yani altı kişiden biri, hayatının en az bir dönemi boyunca, 'görünürde hiçbir neden olmamasına rağmen', günlerini bitkin, üzgün ve neredeyse oradan oraya sürüklenir bir halde geçiriyor. Kimi insanların ise hayatları boyunca 8-10 kez depresyon geçirdiği biliniyor. Depresyon ve stres kadar 'popüler' bir diğer kavram da panik atak. Yolda yürürken nefes nefese kalmış, kalp krizi geçiriyormuş gibi davranan, kontrolünü yitirmiş bir kişiyle karşılaştınız. Ne yaparsınız? Bu soruya doğru yanıt vermek için panik atak bozukluğunu tanıyor olmalısınız... Doç Dr. Tarık Yılmaz ile A’dan Z’ye depresyonu konuştuk.



Depresyon nedir? Her depresyondayım diyen gerçekten depresyonda mıdır?



Depresyon kişide bıkkınlık hissi, isteksizlik, yoğun bir üzüntü, kendine güvensizlik, uyku bozuklukları, aşırı uyuma veya hiç uyuyamama, aşırı yeme veya hiçbir şey yiyememe gibi durumlarla kendini gösterir. Bu durum bir psikiyatrik bozukluktur ve tıpkı grip gibi bir hastalıktır. Çünkü depresyonun fizyolojik olarak da karşılığı vardır. Depresyona giren insanlarda beyindeki sinirlerin arasında bulunan maddelerin oranlarında değişiklik olur.



Depresyonun gidişatı farklıdır. Çok farklı türleri bulunur. Görülme şekline göre farklılıklar meydana gelir. Bazı kişilerde depresyon çok ağır düzeyde değildir ama düzenli olarak o kişiler bitkin, enerji azlığı yaşayan ve melankolik kişilik yapısı içindedir. Bu kişilerin ergenlikten itibaren depresif bir yapısı vardır. Her zaman üzüntüye meyillidirler. Yine bu kişilerde zaman zaman ataklar halinde gelen depresyon da görülür. Biz buna da 'çifte depresyon' diyoruz. Zaten var olan depresyonun üzerine dönemsel depresyon ekleniyor, depresyon ikiye katlanmış oluyor.



Bir de depresyonun 'manik depresif bozukluk' dediğimiz türü vardır. Ancak şu unutulmamalıdır ki her üzgün ve kızgın gözüken kişi depresyonda değildir. Burada bir ayrıma dikkat etmek gerekir. Herkes bir yakının kaybı veya iş kaybı nedeniyle üzüntü, kızgınlık yaşayabilir. Ancak bu durumun belirli bir süre içinde bitmesi gerekir. Ancak bu yas hali uzun süreler devam ediyorsa, adeta süreklilik kazanmışsa işte o zaman bir depresyon şüphesi akla gelebilir.



Peki bir üzüntü hali ne kadar sürmelidir, ne kadar süreden sonra depresyon başlar?



Bir üzüntünün, bıkkınlık, küskünlük ve hayata kızgınlık halinin devamlılık kazanması depresyonu işaret eder. Bu tür ruh hallerinin 40 günü aşmaması gerekir. 2-4 hafta arasında sonlanması en idealidir.