Dört adımda sakinleşin

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Sadece beş dakikanızı ayırmanız yeterli!

Stres ruhunuzu esir aldığı an, ne sağlıklı şekilde düşünebilir ne de elinizdeki işleri doğru düzgün yapabilirsiniz. Yoga, meditasyon gibi uzun süren aktiviteler bir yana, ofiste, otobüste ya da arabadayken beş dakika içinde sakinleşmek ister misiniz? İşte size yardımcı olacak kolay bir teknik...



1. ADIM

Odaklanın

Bir yere oturup sırtınızı sandalyeye yaslayın. Derin derin nefes alıp verin. Ayaklarınız yerde, kollarınız iki yana doğru açılmış olsun. Neden gergin olduğunuzu anlamak için hiçbir şey düşünmeden sadece vücudunuza odaklanın. Bakalım hangi bölgeniz sinyal verecek?



2. ADIM

Temizleyin

Çevrenizdeki olaylara odaklanıp “Çok işim var, nasıl yetiştireceğim?” demek yerine, zihninizi boşaltmanın yollarını bulun. İçinizden “Nasıl olsa bu gerginlikten kurtulacağım” diye tekrar edip o anı yaşamaya çalışın.



3. ADIM

Dinleyin

Duygularınızın sesine kulak verin. Acaba size ne anlatmak istiyor? Nefes alıp içinizden 10’a kadar sayın ve sonra da nefesinizi verin. Sakinleşmeye başladığınızı göreceksiniz.



4. ADIM

Rahatlayın

Şimdi nefes alıp vermeye odaklanmayın ve ne yapmak istediğinizi düşünün. Bütün problemleri kenara ittiğinizi ve zihninizi berraklaştırdığınızı hissedeceksiniz. Rahatlamış olmanız

da cabası. Her ihtiyacınız olduğunda kendinize bu beş dakikayı ayırın.

