Deniz, kum, güneş üçgeninin yaşattığı mutluluk bir süre sonra yerini her zamanki sorumluluklara bırakacak. Stresli günler kapıda farkındayız ama neyse ki tatil sonrası sendromunu kolay atlatmanın yöntemlerini de biliyoruz.

Yazı: Gülru İncu



Eğer uzun soluklu bir tatil yapma şansımız yoksa, çalışıyor ve kısa süre sonra işe dönmek zorundaysak, birkaç günün keyfini sonuna kadar çıkarmak için elimizden geleni yapıyoruz; çünkü hepimiz bu ‘rahat’ günlerin sayılı günler olduğunun ve bir süre sonra normal hayatımıza döneceğimizin farkındayız. Bu sayılı günlerde depoladığımız enerji, huzur ve mutluluğun kış aylarında da bizi terk etmemesi en büyük dileğimiz ancak bunu istemek yeterli değil, buna sahip olmanın yöntemlerini keşfetmeliyiz. Bunun ilk adımı yaptığımız tatili hastalıkların sıkıntısı, para derdi, iş yerindeki problemler ve ilişkilerin yüklediği sorumluluk duygularından kurtulabileceğimiz bir araç olarak görme fikriyle yola çıkmamak… Uzmanlar kaçış duygulsunun, kaçış sonrası ruh halini arttırabileceğini söylüyor. Peki tatil sonrası gelmesi muhtemel stres fırtınalarını yönetmek için neler yapmalıyız?

İşte birkaç ipucu…



1. Stres döngünüzü tamamlayın

Uzmanlar stresin bitirmemiz gereken bir döngü olduğunu söylüyor. Bu süreci yönetmenin sırrı, yaşadığınız psikolojik durumu iyi analiz etmek değil sadece, hayatınıza hareket katmak aynı zamanda. Siz farkında değilsiniz belki ama problemleriniz çözülmeden de stres döngüsünü tamamlamak kendinizi iyi hissettirecek. Örneğin tatil dönüşü günde 20 ile 60 dakika arasında egzersiz yapmak ya da sandalyeden kalkıp derin bir nefes alarak kaslarınızı 20 saniye boyunca germek, daha sonra nefes vererek kendinizi serbest bırakmak bile mükemmel bir başlangıç. Sohbet etmek, kahkaha atmak ve yakın çevrenize sevgi göstermek de çok işe yarar. Örneğin, sevdiğiniz insanlara uzun soluklu öpücükler vermek, uzun uzun sarılmak, bir hayvanı sevmek, romantik bir film izleyip ağlamak ya da yaratıcı bir şey ortaya çıkarmak...



2. Duygularınızı çözün

Tatil dönüşü yeniden yaşanan duygulardan biri de normal hayata dönüş konusundaki isteksizlik. Uzmanlara göre bunun önemli bir nedeni duygularımıza sıkışıp kalmak. Bunun nedeni her gün eşiniz veya patronunuz tarafından strese sokulmak bile olabilir. Bunlardan kaçmak yerine yüzleşmeyi deneyin. Öfke, umutsuzluk ya da acizlik gibi duygularınızın kaynağını tespit edin.



3. Ertelediğiniz işlere zaman ayırın

Düzenlenmeyi bekleyen çekmeceler, evde dostlarla verilecek bir parti, tozu alınması gereken bir kitaplık ya da çerçevelenmesi için bir kenara atılan resimler, fotoğraflar… Tatil dönüşü zamanı verimli geçirmenin en keyifli yollarından biri ertelediğiniz işlere zaman ayırmak. Çünkü hem yeni bir şeyleri bitirmiş olmanın huzurunu yaşarsınız hem de bu sayede sizi sıkıntıya düşüren düşüncelerden uzaklaşırsınız.



4. Kış tatilinizi planlayın

Yeni planlar yapmak yani hedeflere odaklanmak içinde bulunduğunuz olumsuz ruh halinden çıkmanıza yardımcı olur. Görmek isteyip de hep ertelediğiniz uzak bir destinasyon, kayak tatili, Kuzey ışıklarını görebileceğiniz ülkeler ya da kışın yaz mevsimini yaşayan coğrafyalar…



5. İletişime geçin

Hepimiz arkadaşlarımızla, ailemizle, eşimizle hatta evcil hayvanımızla bile ileşitim kurmaya ihtiyaç duyuyoruz. Özgürlüğümüzü de istiyoruz elbette ama özgür olmakla yakın çevremizle ilişki kurmak ve o ilişkinin dinamiklerini yönetebilmek arasında denge kurduğumuz sürece daha mutlu oluruz. Paylaşmanın güzelliğini yakalamak, hangi nedenle olursa olsun stres eşiğimizi düşürür.



6. Dinlenin

En son tatile gittiğinizde ilk iki gün boyunca nasıl huzur içinde uyuduğunuzu ve sabah nasıl da dinlenmiş bir şekilde kalktığınızı hatırlıyor musunuz? İşte bu yorgunluğun sizi ele geçirdiğinin kanıtı. Tatil dönüşü dinlenmek için kendinize zaman tanıyın. Bu dinlenme günlük rutinleri daha rahat atlatmanızı sağlayacak.



Acıtan gerçekler

Derinden derine bildiğimiz ama hep göz ardı ettiğimiz gerçekler var ya, işte “keşke daha önce farkına varsaydım” diyeceğiniz 5 madde…

1. Sevdiğiniz herkes bir gün ölecek. Bu gerçeği kabul edip onlarla geçirdiğiniz zamanın mutlu anılarla dolu olmasına özen gösterin.

2. Yaşadığımız hayatı ancak biz anlamlı kılarız. Eğer hayatınızın anlamsız olduğunu düşünüyorsanız bunun nedenini kendinizde aramalısınız.

3. Hayat bir oyundur. Oynamak istediğiniz oyunu seçin, kurallarını öğrenin ve seçtiğiniz oyunda başarılı olmanın yollarını bulun.

4. Her şey sona erer. Hayat, gençlik, aşk ve aklınıza gelebilecek diğer şeyler. Onları değerli kılan da bir gün sona erecek olduğu gerçeğidir.

5. Hayat iki saat boyunca izleyeceğiniz bir aşk filmi değil, gerçekçi olun. Bir sanatçının duyarlılığına ve bir mühendisin analitik düşünce yapısına sahip olmanız gerekiyor.



“Yaşamak çok nadir rastlanan bir şeydir. Çocu insan sadece var olur.”

Oscar Wilde