Duygusal yüklerinizden kurtulun!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Duygusal yüklerinizden kurtulup, yeni yıla hafiflemiş ve tazelenmiş olarak girebilirsiniz...

Duygusal yüklerimiz, yıldan yıla artarak ağırlaşıyor. Yaşam Tasarım Merkezi’nin Kurucusu Ebru Demirhan, sırtımızdaki yüklerden kurtularak, bu kez yeni yıla hafiflemiş ve tazelenmiş girebilmemiz için harika önerilerde bulundu!



Tecrübelerimiz bazen sorunları çözmeye yardımcı olmuyor hatta bizi eskisinden daha hareketsiz kılıyor. Yeni bir yıla tazelenmiş girebilmek için siz neler öneriyorsunuz?



Önceki tecrübeler yeni olayları açıklamakta yetersiz kalır. Deneyimlerinizi sizi kilitleyen ön yargılar haline getirdiğinizde iyi bir öğretmen olan hayata kulaklarınızı tıkamış olursunuz. Daha önce emeğinizin boşa gittiği başarısızlık hikayeleri, yeniden denediğinizde başarıya dönüşebilir. Hayata karşı sabırlı, kendi yeteneklerinize karşı inançlı olursanız, duygusal bagajlarınızı sırtınızda taşımanız gerekmez. 2014 yılı, değişimin kendini etkin olarak göstereceği yepyeni bir yıl. Bu yeni zamanı karşılarken bitmekte olan yılın ve öncesinin yüklerini bırakmakta fayda var. Zira yeni dönemin konuları farklılaşacaktır. Her ikisi ile birlikte başa çıkmak ise daha zordur. Öncelikle hastalıkları gözden geçirmenizi öneririm. Bedenin onarıma ihtiyacı var. Her türlü yenilik içten dışa anlam bulur. İçi temizleyerek dışarıyı düzenleyebiliriz.



Bir yılı değerlendirirken geçmişten bugüne hangi konuları yoluna sokup neleri hala sorun olarak yanımızda taşıdığımızı tahlil etmemiz gerekiyor. Uzun yıllardır üzerinizde taşıdığınız sorunlar varsa bunlardan kurtulmanın zamanı geldi. Çözülemeyen konulara odaklanmak yerine başarılarınızı kutlayın. Sorun ve çözümü yan yana iki havuz gibi düşünün. Şikâyet ediyorsanız sorun havuzunda yüzüyorsunuz demektir. Daha iyiyi düşünüyorsanız çözüm havuzundasınız demektir. Hayata karşı sorumluluğunuzu alarak ilerlemek mutluluğun anahtarıdır. Kimseyi suçlamadan “Bugüne kadar olan her şeyi kabul ediyorum, olanların ruhsal ve akli seçimlerim olduğunu biliyorum. Seçimlerimden dolayı kendimi affediyorum. Seçimlerime eşlik eden herkesi affediyorum ve teşekkür ediyorum. Öğrendim!” şeklinde yaklaşırsak çözüm tarafına geçmiş oluruz.



Yeni bir yılda, hayatımızda devam eden sevmediğimiz, bizi mutsuz eden kişi ve durumlardan kurtulmak için neler yapmalıyız?

Hoşlanmasak bile herkesin ve her olayın bizim için bir öğretisi vardır. Bu olaylardan kaçmak yerine size ne öğretmek istediğini sorgulamalısınız. Reddetmek süreklilik getirir. Örneğin dedikodu yapan kişilerden hoşlanmıyor ve onları reddediyorsanız varlıklarını kabul edene kadar onlarla karşılaşırsınız. Reddetmenin dozajı arttıkça karşılaşmanın da sıklığı artacaktır. “Dedikodu yapan insanların varlığını kabul ediyorum, onları affediyorum. Onlarla karşılaşmaya ihtiyacım yok” demek durumu hafifletecektir. Kabul, her şeyi çözer. “Reddetmenin çekim gücü = kabul etmenin itim gücü” olarak formüle edebiliriz.



Bolluk ve bereketin simgesi nar, yılbaşı kutlamalarının gözdesidir. Hayatımıza bolluk ve bereketi çekmek için neler yapabiliriz?

Yılbaşı ritüelleri oldukça keyiflidir. Bolluk ve bereketi getirecek olan ise bu ritüeller değil, bunlara duyduğumuz inanç ve içsel zenginliğimizdir. Bolluk ve bereketin önünü düşünce ve hislerimizle kendimiz kapatırız. İnsanı 16 ayrı odadan oluşan kocaman bir ev gibi düşünebiliriz. Hangi odada bolluk ve bereket nasıl kayıtlandı bilemiyoruz. Ne zaman odalara girip temizlik yapıyoruz o zaman anlıyoruz engellerin kaynağını ve şiddetini… “Bu nedenle para kazanmayı düşünüyorum ama yapamıyorum” dediğiniz bir zamanda iseniz destek alın ve içsel derin bir temizliğe girin. Belki de kendinize yılbaşı için “İçsel temizlik, Ruhsal derinlik” hediye edebilirisiniz.



Kararları Hayata Geçirmek için…



Bir Sonraki Yılbaşı İçin Kendinize Bir Mektup Yazın: Yeni yıl için tüm niyetlerinizi, planlarınızı ve duygularınızı kâğıda döküp bir sonraki sene kendinizi değerlendirebilmek için bir mektup hazırlayın. Hatta bunu bir grup arkadaşla da yapabilirsiniz. Mektubun ara sıra hatırlatacak bir arkadaşınızda kalması, sizi planların gerçekleşmesine doğru itebilir. Arkadaşınız size mektubu iade ettiğinde, kendinizi dışarıdan bir gözle değerlendirebilirsiniz.



Zaman Aşımına Uğrayan Kararları Eleyin: Yılbaşı kararlarında liste başı genelde değişmez. Spor yapmak, diyet yapmak, sigarayı bırakmak… Kişinin plan yaparken kendisini tanıması gerekiyor. Her sabah kalkıp spor yapacağım programına 15 yıldır uyamayan kişi bu maddeyi artık listeden çıkartabilir. Bedeniniz ve yaşam şartlarınızı göz önüne alarak gerçekçi planlar yapın. Spor için vakit bulamıyorsanız, vaktinizi kendinizi suçlamak için de harcamayın. Sigara ve kilolarınızı düşünmek yerine kendinizi sevmeye yoğunlaşmanızı tavsiye ederiz.



Bunlar Kimin Kararları: Gerçekten istediğiniz ve emek verdiğiniz konularda hayat mutlaka size karşı cömert olacaktır. Hayata geçmeyen bazı isteklerinizi kalpten istemediğinizi fark edebilirsiniz. Bunlar ailenizin, dostlarınızın öncelikleri olabilir. Size ait olmayan kararları listenizden ve zihninizden uzaklaştırın.



Yılın İçerisinde Kararlarınızı Revize Edin: Yeni yılın hedeflerini belirlerken her şeyden önce hayata geçirilebilecek kararlarla başlamak ve öncelikleri belirlemek yerinde olur. Örneğin yeni bir işe başlamak isteyen kişi aynı zamanda yurt dışı seyahatler de planlıyorsa, isteklerinin birbiriyle çakışması kaçınılmaz. Kararlarınızı yıl içerisinde revize ederseniz daha verimli sonuçlar elde edersiniz. Bu size esneklik sağlar. Planları koşullara göre yeniden düzenlemelisiniz. Zira her şeyin hızla değiştiği günümüz dünyasında planlarınızın yeni yıla başlarken oluştuğu halde kalmasını beklemeyin.



Neşelenin: Yeni yılın her yeni gününde kendinize en az 5 dakikalık neşe zamanları ayırın. Komik bir video izlemek, karikatür okumak, dans etmek, müzik dinlemek, fıkra anlatmak gibi. Günde 5 dakikalık neşenin sizi nasıl değiştirdiğini yaşayarak görün. 5 dakika manzara izlemek yaşamın akışını size hatırlatacaktır. Manzara her zaman deniz, orman olamaz. Var olduğunuz her mekanın kendine özel bir dokusu var. Onu hissedin ve yaşayın. İçinde nasıl durduğunuza bakın ve sizi eğlendirecek bir şeyler bulun.