Hatırlamak için gözlerinizi kapatın!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Gözleri kapamanın hatırlamaya yardımcı olabildiğini biliyor muydunuz?

İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nden bilim adamlarının araştırması, hatırlamak için gözlerini kapatanların hafıza testinde kapatmayanlara göre yüzde 23 daha başarılı olduğunu gösterdi.



Bilim adamları, yaklaşık 200 gönüllüye bazı kısa filmler izletti. Filme ilişkin sorular soran bilim adamları gönüllülerden yarısının yanıt vermeden önce gözlerini kapatmasını istedi.



İlk deneydeki sessiz filmde gönüllüler bir teknisyenin tamirle uğraşırken, geldiği evdeki bazı eşyaları çaldığını izledi.



Gözlerini kapatanların filme ilişkin ayrıntıları yüzde 71 daha doğru hatırladığı, gözleri açık olanlarda ise bu oranın sadece yüzde 48 olduğu ortaya çıktı.



İkinci deneyde gönüllüler çözülmemiş cinayet davalarına ilişkin bir programı izledi.



Bu deneyde de gözlerini kapatanların programdaki anlatıcı ve görüntülere ilişkin ayrıntıları daha iyi hatırladığı belirlendi.



Bilim adamları, hatırlamak için gözleri kapatmanın çevredeki dikkat dağıtıcıları engellemenin yanı sıra zihinde nesnelerin, kişilerin, olayların "resminin çizilmesine" yardımcı olduğunu vurguladı.



Polislerin bu yöntemi kullanarak görgü tanıklarından daha fazla bilgi edinebileceğini belirten bilim adamları ayrıca gözleri kapatmanın telefonun pin kodunu ya da alışveriş listesini hatırlamak gibi günlük işlerde de yarar sağlayabileceğini ifade etti.



Araştırmanın sonuçları "Legal and Criminological Psychology" dergisinde yayımlandı. (AA)



