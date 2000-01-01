Şikayet edenler ordusundan ayrılıp, daha özgür ve mutlu bir ruh için yaşamlarını yeniden tasarlamış altı ismin ilham verici hikayesine kulak veriyoruz. Göreceksiniz ki hayalleri gerçekleştirmek aslında hayatın çok içinde ve sadece inanıp karar vermek yetiyor.

Yazı: Burçin Öztınaz/Pozitif Dergisi



Çevrenizdeki insanların birçoğu şehrin kalabalığından, çalıştığı işin maddi manevi kendini tatmin etmediğinden şikayet etmiyor mu? Belki de siz... Birçoğumuz hayallerini rafa kaldırmış, kendisini mutsuz eden birçok şeye katlanmak zorunda olduğunu içselleştirmiş, bir çıkış arayışında... Mutluluk bazen cesaret gerektiriyor. Bu yazıdaki altı kişinin bazısı uç kararlar almış, bazısı yatay geçişlerle hayatlarına anlam katmış... Siz de yeni bir hayat için cesarete ihtiyaç duyuyorsanız, bu yazı yoldaki ilk adımınız olabilir.

HANDE ARABACIOĞLU

“EVRENE, KENDİNİZE VE AKIŞA GÜVENİN”

Hande Arabacıoğlu, mistik dans ve yoga eğitmeni. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan, 10 yıl iletişim ve pazarlama üzerine kariyerine devam eden Arabacıoğlu, 2011 yılında istifa ederek Koza Dönüşüm ve Özgürleşme Merkezi’ni kurdu. Onunla hayallerini gerçeğe dönüştürme hikayesini konuştuk.

Dans ve yoga öncesi kariyerinizden bahseder misiniz?

10 yıl boyunca, ağırlıklı olarak pazarlama, iletişim ve değişimle ilgili çeşitli görevlerde yer aldım. Özellikle 2000 yılından sonra kendimle daha çok zaman geçirmeye, daha çok kişisel gelişim kitabı okumaya başladım. 2002 yılında yogaya ve tangoya başladım. Dans, çocukluğumdan beri bale ile başlayarak hayatımın çeşitli dönemlerinde hep vardı. Mistik dans ve yoga eğitmenliği öncesinde de beden ve hareket aracılığıyla kendimi tanımak, keşfetmek, rahatlamayı deneyimlemek benim için büyük bir zevkti.

Kariyerinizdeki değişim kararı nasıl oldu?

Değişimin öncesinde stresli bir iş hayatım vardı. Fazla sorumluluk sahibi ve aşırı mükemmeliyetçiydim. Hayır demeyi bilmiyordum. Bu dönemlerde hep bir arayış söz konusuydu. Sonrasında gerçekten ne yapmak istediğimi fark ettim: İnsanların kalbine ve ruhuna dokunmak istiyordum. Bunu nasıl yapacağımı bilmezken aklıma, daha önce eğitimlerine katıldığım ve beni etkileyen iki eğitmen geldi ve hemen onlarla temasa geçtim. Birisi Arjantin’de, diğeri ise ağırlıklı olarak Tayland ve Hindistan’da yaşıyordu. Bahsettiğim ikinci eğitmen Monika, dünyada ilk kez mistik dans eğitmeni yetiştirmek üzere Tayland’da altı ay sonra bir eğitim açacağını söyledi. Bunun üzerine uçak biletimi ayırttım, eğitime gitmeden kısa bir süre önce, kendi eğitimimi de vereceğim bir merkez oluşturma fikri içime düştü ancak korkuyordum. 10 yıldır devam eden bir kariyerim, düzenli gelirim vardı. Tayland’daki eğitimden sonra şirkete döndüğümde kendimi gözlemlemek ve kararımı o zaman vermek istedim. Döndüğüm ilk gün kararım netleşmişti ve ayrılmaya karar verdim.



Risk almaktan çekinenlere neler önerirsiniz?

Kendilerini 70-80 yaşında hayal etmelerini, o yaştan dönüp yaşamlarına bakarak hayatlarını nasıl geçirmiş olmayı tercih edeceklerini hissetmelerini ve bunu fark etmelerini öneririm. Benim kırılma noktam bu oldu.