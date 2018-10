Hayattaki hedefiniz ne? Zengin olmak? Meşhur olmak? Çok iyi bir kariyere sahip olmak? İnsanı temelde mutlu eden şey bunlar mı dersiniz? Psikiyatrist Robert Waldinger, 75 yıllık bir araştırma sonunda şunu söyleyebiliyor; mutlu ve sağlıklı bir hayat sürmenin formülü çok daha başka.

Yazı: Gülru İncu



Çocukluğumuzdan beri bize aşılanan en güçlü fikirlerden biri daima çok çalışmamız ve daha çok başarı elde etmemiz gerektiği oldu. Bu düşüncenin gerçek hayattaki izdüşümü şöhret ve zenginliktir. Y kuşağı üzerine yapılan araştırmalar gençlerin gelecek beklentilerinin bu ikisi üzerine yoğunlaştığını gösteriyor. Peki aynı gençler yaşlılıklarında da aynı soruya aynı yanıtları verirler miydi? Psikiyatrist Robert Waldinger, Harvard Üniversitesi’nde 1938’den bu yana yetişkin gelişimi üzerine yapılan en uzun soluklu araştırmanın yöneticilerinden biri. Bir araştırma için iki grubu ele almışlar. İlk grup, araştırma başladığı zaman Harvard Üniversitesi’nde ikinci sınıf öğrencisiymiş. İzlenilen ikinci grup ise 30’lu yılların Boston’unda sorunlu semtlerin yoksul ailelerinden gelen bir grupmuş. 75 yıl boyunca, her iki yılda bir bu kişilerle, aileleriyle görüşülmüş. Doktorlarından hastalık geçmişleri alınmış. Sosyal hayattaki pozisyonları, ne iş yaptıkları araştırılmış. Waldinger ve ekibi bu uzun soluklu araştırmalar sonucunda şu kanıya varmışlar: Bizi mutlu ve daha sağlıklı tutan şey iki grup için de aynı; sadece ve sadece iyi ilişkiler kurabilmek.



Sosyal ilişkiler yararlı

Araştırmaların diğer önemli bir sonucu, sosyal ilişkilerin gerçekten yararlı olduğu ve yalnızlığın öldürücü olabileceği. Aileye, arkadaşlara, topluma daha sosyal bir şekilde bağlı olan insanların daha mutlu, bedensel olarak daha sağlıklı olduğu ve çevresi sınırlı kişilerden daha uzun yaşadığı anlaşılmış. Diğerlerinden daha yalnız olan insanların daha mutsuz oldukları, sağlıklarının orta yaşların başlarında bozulduğu, beyin fonksiyonlarının daha erken gerilediği ve yalnız olmayanlardan daha kısa yaşadığı görülmüş.



Önemli olan yakın ilişkinin kalitesi

Önemli olan, sadece sahip olduğunuz arkadaşlarınızın sayısı ve karşılıklı saygıya dayalı ilişki içinde olup olmadığınız değil. Önemli olan, yakın ilişkilerinizin mahiyeti. Waldinger, şunu söylüyor: “İnsanların nasıl yaşlanacaklarını gösteren şey, orta yaş kolesterol düzeyleri değildi. İlişkilerinden ne kadar memnuniyet duyduklarıydı. 50 yaşında, tatminkar ilişkileri olan insanlar, 80 yaşında en sağlıklı olanlardı. İyi, samimi ilişkiler bizi yaşlılığın bazı sonuçlarından koruyor.



İyi ilişki beynimizi koruyor

İlişkiler ve sağlığa dair araştırma sonucunda ortaya çıkan diğer bir sonuç, iyi ilişkilerin sadece vücudumuzu değil beynimizi de koruduğu. 80’li yaşlarda, diğer kişiye güvenle bağlanılan bir ilişki, koruyucu özellik taşıyor. İhtiyaç duyduklarında diğerine gerçekten güvenebileceklerini hissettikleri ilişkileri olan insanlar, hafızaları daha uzun süre kuvvetli kalan insanlar. Güven eksikliğinde erken hafıza zayıflığı görülebiliyor. Robert Waldinger sözlerini şöyle noktalıyor: “75 yıllık araştırmamızda şu sonuç ortaya çıktı. Deneklerimizin birçoğu gençken şöhret, zenginlik ve yüksek başarının, iyi bir hayata sahip olmak için kovalamaları gereken şeyler olduğuna gerçekten inanıyordu. Fakat araştırmamız en başarılı olan insanların aile, arkadaşlar ve toplumla ilişkilere eğilenler olduğunu gösterdi.”







“Hayat öyle kısa ki, tartışmalara, özür dilemelere, kıskançlıklara, hesap sormalara zaman yok. Sadece sevmek için zaman var ve bunun için sadece ‘bir an’ var.

Mark Twain



Zihin güçlendirici 5 uğraş

Her şeyi çabucak unuttuğunuzdan mı şikayetçisiniz? Oysa her gün yapacağınız basit egzersizlerle hafızanızı güçlendirebilirsiniz.



1. Bulmaca çözün. Düşünmeye yöneltir ve geçmişte öğrendiklerinizi yeniden kullanmanızı sağlar. Örneğin sudoku konsatrasyonu artırıyor. Yap-boz yapmak ise şekiller ve renkler aracılığıyla yakın hafızayı canlandırıyor.



2. Yeni bir dil öğrenin. Beyin bu süreçte kendini yeni kelimeleri öğrenmeye zorluyor. Sözlük okumak ya da yeni bir dil öğrenmek beynin daha işlevsel olmasını sağlıyor.



3. Klasik müzik dinleyin. Yapılan araştırmalar klasik müzik dinleyen deneklerin hafızalarının daha güçlü olduğunu gösteriyor.



4. Masa oyunları oynayın. Satranç, go gibi oyunlar beynin sınırlarını zorluyor. Çok kişiyle oynanan masa oyunları ise hafızanın güçlenmesi için iyi bir egzersiz.



5. Diğer elinizle yazmayı öğrenin. Monotonluk beyni yoruyor. Beyni rutinden uzaklaştırmak ve yeni bir öğrenme metodu denemek hafızayı güçlendiren en temel yöntemlerden biri. Aynı zamanda her iki elinizle yazabilmek beyninizin her iki küresini de aynı anda kullandığınız anlamına geliyor.