Hayatın anahtarı denge

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Hepimiz bilinçli veya bilinçsiz olarak hayatımıza anlam katmak için uğraşıyoruz. Bunun için çalışıyoruz, bunun için alışveriş yapıyoruz hatta bunun için ilişki yaşıyoruz. Davranış Teknolojileri Merkezi Kurucusu Tamer Dövücü’nün geliştirdiği Optimum Denge Modeli, buradan yola çıkarak hayatın anlamını, mutluluğun formülünü ve en önemlisi kendi anlamımızı bulmamız için bize bir yol haritası sunuyor.

Yazı: Deniz Gürlek



Kişisel gelişim günümüzün en popüler konularından. Kitaplardan yaşam koçlarına, meditasyon tekniklerinden seminerlere kadar öyle geniş bir yelpaze var ki karşımızda, bir köşesinden de olsa bu konulara bulaşmamak gerçekten zor. Elbette hepsini aynı kefeye koymamak lazım. Optimum Denge Modeli Semineri işte bu noktada benim için bambaşka bir deneyim oldu.

Optimum Denge Modeli, Davranış Teknolojileri Merkezi Kurucusu Tamer Dövücü’nün geliştirdiği bir sistem. İlham kaynağı dünyadaki en büyük psikoterapi enstitülerinden Erickson Enstitüsü’nün de kurucusu olan Milton Erickson ve doğanın modellemesi diye tanımlanabilecek sibernetik ve sistem düşüncesi. ODM (Optimum Denge Modeli) sadece kişisel gelişim değil, felsefe ve psikoterapiyi de bir araya getiren bir model. Bu yüzden de bana çok farklı geldi. Altı gün boyunca süren semineri birkaç sayfada anlatmak ne yazık ki mümkün değil ama seminerden aktaracağım birkaç temel nokta bile eminim size çok faydalı olacak.

