“Hayır” diyemeyenlerden misiniz?

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İstemediğiniz şeyleri yapıp kendinizi yiyip bitirmek zorunda değilsiniz!

Yazı: Yaprak Çetinkaya

İşte, evde, arkadaş grubunuzda kimseye “hayır” diyemiyor ve iş yükünüzü her gün çoğaltıyor musunuz? Öyleyse yapmayı kabul ettiğiniz işleri şikayet ederek, oflaya poflaya yapıyor olmalısınız. Bu noktada bir soru işareti olduğunu düşünmeli ve kime, hangi durumlarda ve zamanlarda “hayır” diyemediğinizi fark etmelisiniz! İşte işinize yarayabilecek birkaç taktik!



Hemen yanıt vermeyin: İşin sorumluluğunu almadan önce “ne kadar zamana ihtiyacım var”, “farklı ne yapabiliriz” gibi sorular sorarak ortamı yumuşatabilirsiniz. Doğrudan “hayır” demek yerine “şu an bitirmem gereken bir iş var, daha sonra tekrar konuşalım mı” gibi ertelemeye yönelik cümleler de işinize yarayabilir.



Kendi durumunuzdan bahsedin: “Tamamlamam gereken bir iş var” gibi cümlelerle karşınızdaki kişiye gerekli mesajı verebilirsiniz. Ama mümkün olduğunca açık olun ve yalan söylemekten kaçının.



Alıştırma yapın: Tıpkı direksiyonda pratik yapmak gibi “hayır” demek konusunda da çalışabilirsiniz. “Hayır” diyemediğiniz için mutsuz oluyorsanız, bundan sonra “hayır” demeniz gereken durumlarda ne diyeceğinizi düşünmeli, hatta daha akılda kalıcı olması için bu cümleleri yazmalısınız.