Yaşamın ilk adımı nefes ve fark etmesek de her an nefes alıyoruz. Gün içinde değişen ruh hallerimize ve bedenimizin verdiği sinyallere göre sadece burnumuzdan doğru tekniklerle ve farkında olarak nefes alarak daha sağlıklı ve huzurlu bir yaşam inşa etmemiz mümkün.

Yazı: Yaprak Çetinkaya

Chopra Center University Eğitmenlerinden, ülkemizin ilk ‘Ayurvedik Yaşam ve Wellbeing Danışmanı’ ve aynı zamanda elele.com.tr’nin blog yazarlarından olan Ebru Şinik’in ‘Nefeste Saklı Hayat’ adlı kitabı çıktı. Gündelik yaşam için nefes egzersizleri kılavuzu niteliğindeki kitapta Şinik, sadece burundan alınan ve her an her yerde uygulanabilen, etkilerini anında gösteren nefes tekniklerini bilimsel dayanakları ile anlatıyor. Nefesi burundan alıyor olsak da nefes çalışması deyince sırtüstü yatılıp ağızdan alınan nefesleri anlıyorduk. Siz farklı ne anlatıyorsunuz?



Nefes almak için yaratılan organımızdan, burun nefesinin insan genel sağlığı ve ruh hali üzerindeki temel etkisinden bahsediyorum. Burundan alınıp verilen kontrollü ve ritmik nefes alma ve verme egzersizlerinin farklı ihtiyaçlarımıza yönelik olan faydalarını bilirsek gündelik yaşamımızı ne kadar kolaylaştırıp, keyifli bir hale getireceğini anlatıyorum.

Böyle bir kitap yazmaya neden ihtiyaç duydunuz?

Dünyada en saygın kişisel dönüşüm merkezlerinden biri olarak gösterilen, Dr. Deepak Chopra tarafından kurulmuş, California’da bulunan Chopra Center eğitmenlerindenim. Chopra Center’da önce meditasyon uzmanlığı, ardından Ayurvedik yaşam danışmanlığı eğitimi aldım. Kitapta, omuzlarımda duran bilginin getirdiği paylaşma sorumluluğunu yerine getirmek, nefes egzersizleri ile ilgili arayışta olan herkesin hakikat bilgisine kolaylıkla erişim sağlamasına yardımcı olmak için yazdım. Ana amaçlarımdan bir diğeri ise stres yönetimi çünkü çağımızın en büyük hastalık kaynağı olan stresi yönetebildiğimiz kadar sağlıklı ve mutluyuz.

Anlattıklarınız bize hangi durumlarda kılavuzluk edebilir?

Bu kitap, bize tüm gün boyunca değişen ruh hallerimize ve farklı ihtiyaçlarımıza göre rehberlik yapabilir. Kontrollü nefes çalışmaları ile otonom sinir sistemimiz vasıtasıyla sindirim sistemi, kalp-damar sağlığı sistemi, bağışıklık sistemi, üreme sistemi ve tüm hormonal sistemler dahil olmak üzere hem psikolojik hem de fiziksel olarak onlarca fayda sağlanabilir. Bu teknikler ile bedenimizi ve zihnimizi sakinleştirecek, dengeleyecek, arındıracak ve canlandıracak şekilde çalışmasını denetleyebiliriz. Bu egzersizlerde ustalaşmak oldukça kolaydır ve çoğunun etkisi uyguladığımız anda hissedilebilir.

Yani anında sonuç alabilir miyiz?

Bu nefesleri ruh halinize göre ihtiyaç hissettikçe anında uygulayacaksınız. Özellikle stres yönetimi, uykusuzluk, sıcak basması ve cesaretlenmek için yapılan nefes tekniklerinin etkisi anında deneyimlenebilir.

Ofiste canımız sıkıldı, bir arkadaşımıza çok kızdık, sevgilimizle kavga ettik; sakinleşmek için fazla dikkat çekmeden nefes uygulayabilir miyiz?

Elbette! Nefes egzersizlerini uygulamak için gerekli olan tek şey omurga dik duracak şekilde oturmaktır. Kalça ve diz kapağı hizasının aynı derecelerde durmasına da dikkat ederseniz daha randımanlı bir egzersiz yapmış olursunuz. Sandalyede, koltukta, arabada, metroda ya da uçakta bile deneyebilirsiniz.