Her yaşın mutluluğu ayrı!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kaç yaşında olursanız olun, dilediğiniz her an mutluluğu yakalayabilirsiniz. Çünkü o, sizden hiçbir zaman kaçmıyor ve hep içinizde yaşıyor. Önemli olan onu her gün daha da çoğaltabilmek!

Önce şu soru ile başlayalım: “Size göre mutluluk ne?”

Çocuğunuzun olması mı? Piyangodan para çıkması mı? İstediğiniz kişiyle evlenmek mi? Yoksa köpeğinizin sağlıklı olabilmesi mi? Belki de sadece aşık olduğunuzda kendinizi mutlu hissediyorsunuzdur. Ama bütün bu etkenlerin geçici olduğunu biliyor muydunuz? Bireysel Gelişim Eğitmeni/Yazar Nil Gün’e göre bu şartlar altında, mutluluk duygusu bir süre sonra yerini başka duygulara bırakıyor. Çünkü ne kızgınlık ne neşe ne de hüzün sürekli bir duygu değil. Günün yirmi dört saati kıpır kıpır hoplayıp zıpladığınızı bir düşünsenize! O halde ‘mutlu olmak istiyorum’ derken aslında kastettiğiniz şey; tatmin edici bir yaşam sürmek isteği. Bunu için de doyum sağlamak şart. Kıskançlık, kendini değersiz hissetme, yalnızlık, kibir gibi kötü enerjiler mutsuzluğun eserleri. Depresyon, öfke, nefret gibi olumsuz faktörler de bu enerjinin devamı. Durum bu hale geldiğinde, kişinin yaşam enerjisi bir anda sönüyor; geriye sadece mutsuz bir yaşam kalıyor… Oysa mutlu insan, pozitif yanıyla, hayatı coşkuyla yaşama şansına sahip.