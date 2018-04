Bütünsel iyi olma hali, esenlik olarak tanımlayabileceğimiz ‘wellbeing’ fiziksel sağlık için fitness ve beslenme programlarının ötesinde zihinsel ve ruhsal sağlığı da kapsıyor.

Yazı: Mürsel Çavuş/Pozitif

Wellbeing’in gücünün farkına varan pek çok iş yeri artık çalışanlarına değişik disiplinlerden yardım alarak hayatın her alanında esenlik için olanaklar sunuyor.

Ersin Pamuksüzer iş dünyasının tanınmış isimlerinden...

2002 yılında profesyonel hayattan geçici süreyle kaçmak için Koh Samui adasına gittiğinde wellbeing kavramıyla tanışmış. “46 yaşındaydım. Buradaki deneyimim bana hayatta pek çok şeyi bilmeme rağmen; nasıl yaşamam gerektiğini bilmediğimi hissettirdi. Son derece sağlıklı olduğumu düşünürken Spa Samui uzmanları ‘yarı sakat’ yaşadığım teşhisini koyunca çok şaşırdım” diyor.

Pamuksüzer, buradaki kıvılcımla iki sene her ayın 10 gününü wellbeing yaklaşımlarını öğrenerek geçirmiş. Böylece hem yaşam tarzını değiştirmiş hem de The LifeCo’nun temellerini atmış. “Başlangıçta insanların ‘sanal’ dünyalarda dışa dönük yaşama konusuna iyi adapte olduğunu gördüm fakat doğasından uzaklaşan insanlar, bunun sonuçlarına hem fiziksel hem de zihinsel olarak katlanmakta zorlanmaya başlıyor. The LifeCo’yu benim gibi arayışta olan, doğa ile bağlantısını yeniden kurmak isteyenlere hitaben kurdum” diye devam ediyor anlatmaya. The LifeCo wellbeing’in bütünselliğini göz önünde bulundurarak sadece beslenme değil, insanların yediklerini içtiklerini, uykularını, çevrelerini, mental sağlıklarını, insan ilişkilerini, esnekliklerini ve zihinlerini de düzenliyor.

Peki, Pamuksüzer’in uğruna yaşamını değiştirdiği wellbeing kavramı tam olarak neyi ifade ediyor? Ayurvedik Yaşam Eğitmeni N. Ebru Şinik, “Ülkemizde wellbeing konsepti yeni tanınıyor ve wellness ile karıştırılıyor. Wellbeing insan hayatındaki tüm etkenleri barındırırken, wellness sadece fiziksel bedeni işaret eder. Wellness fitness ve beslenme programlarını içerirken wellbeing fiziksel, zihinsel ve ruhsal beden sağlığı ve dengesinin yanı sıra iş hayatı, sosyal hayat, finansal durum ve yaşanılan çevresel faktörlerin bütün olarak ele alındığı ‘bütünsel iyi olma hali’ diyebiliriz” diyerek iki kavramın farkını dile getiriyor.

Sürdürülebilir esenlik mümkün

Acaba tam olarak ne zaman esenlik içindeyiz?

Şinik, “Her gün yaptığımız işi seviyorsak; fiziksel beden sağlımız için doğada vakit geçirmeye zaman ayırıyor, iskelet sistemimiz ve omurga sağlığımız için yeterli fiziksel aktivitede bulunuyorsak; sindirim sistemimiz her gün düzenli ve sağlıklı çalışıyorsa; işlenmiş gıdaları minimuma indirerek, bünyemize uygun doğal besinleri ve baharatları tüketiyorsak; zihinsel ve ruhsal sağlığımız, dengemiz için gündelik meditasyon ve kadim nefes teknikleri uyguluyorsak; sosyal çevremizle birlikte her gün yeterince iletişim kuruyor ve gülebiliyorsak; yaşam standartlarımızdan ve şu an yaşadığımız muhitte mutluysak, uyku saatlerimiz düzenli ve yeterliyse sürdürülebilir wellbeing halinden bahsedebiliriz” diyor.

Şinik’e göre sürdürülebilir esenlik ancak ‘farkındalık halinin yükselmesi’ ile mümkün: “Farkındalık hali, beyin nöro-plastisitesi başladığında eş zamanlı yükselmeye başlar. Beyin nöro-plastisitesi ise ancak bilimin de defalarca kanıtlamış olduğu düzenli meditasyonla mümkün. Yaşam tarzımız sağlığımızın ve wellbeing halimizin en önemli belirleyicisi. Bütünsel iyi olma halimiz tamamen kendi seçimlerimize bağlı. Gelecekte bütünsel iyi olma hali için biodüzenleme, nöro-plastisite, kök hücre ve klonlama teknolojisi, genetik modülasyon ve enzim üretimi, nanobots teknolojisi (insan bedeninde kullanılan nano-robot teknolojisi) ve şahsa özel tıp ve ilaçlar ön planda olacak.”

Geleceğe yatırım

Memorial Wellness Sağlıklı Yaşam Danışmanı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Özışık wellbeing uygulamalarının bedenimizi nasıl etkilediğini şöyle özetliyor: “Sağlıklı yaşam için doğru ve sağlıklı beslenme, kilo kontrolü, toksinlerden arınma, düzenli egzersiz, kaliteli uyku düzeni, stresten arınma, enfeksiyon ve travmalardan korunma ile yaşlanma sürecinde ortaya çıkan fizyolojik hormon eksikliğinin yerine konulması önemli. Bunların eksiksiz yerine getirilebilmesi için bilimsel danışmanlık şart. Birçok hastalık ya da belirti vücut kimyası, metabolizma ve hormonal dengedeki bozulmanın farklı prezantasyonları, bunun için vitamin, mineral ve hormonların optimize edilebilmesi ‘hormonal ve metabolik check-up’ yapılması gerek. İçeriği kişiye özel testlerle insülin direnci, strese verilen cevabın düzeyi, mineral, vitamin ve hormonların optimal düzeyde olup olmadığı, Omega-3/Omega-6 dengesi gibi birçok parametre birlikte değerlendiriliyor. Sonuçta kişinin hem yaşam kalitesi artıyor hem de ileride ortaya çıkabilecek sağlık problemleri engelleniyor. Bu da bir insanın geleceğine yapabileceği en iyi yatırımlardan biri.” Dr. Özışık, beslenme ve egzersiz programlarının da birlikte kurgulandığını söylüyor.