İçimizi kemiren yeni kurt: Maddi endişe!

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Çoğumuz bir şekilde parayla ilgili kaygılar yaşıyoruz. Ya yeteri kadar olmamasından ya elimizdekini fazla harcamaktan ya da onu doğru kullanamamaktan...

Yazı: Sinem Gürleyük

Yapılan araştırmalar kadınların yüzde 90’ının kendini finansal anlamda güvensiz hissettiğini ortaya koyuyor. Çoğumuz kendimize sağlıklı ve huzurlu olmanın paradan daha önemli olduğunu söylesek bile hiçbirimiz şunu inkar edemeyiz; içi dolu bir banka hesap numarası paradan çok daha fazla şey ifade eder. Para; korku, suçluluk, değer, kıymet ve güçle bağlantılıdır. Şimdi bir durun ve paranın size neler hissettirdiğini düşünün… Yaşamımızı sağlamak için üretmek, kazanmak, harcamak zorundayız. Bu döngü içinde borçlanıyoruz ve ödüyoruz ama bazılarımız maddi sıkıntılara karşı daha fazla duyarlı oluyor. Acıbadem Fulya Hastanesi’nden Uzman Klinik Psikolog Nuray Sarp, bu dayanıksızlığın sebebinin, maddi yetersizliğin kişinin psikolojik ihtiyaçlarında engellenme yarattığını düşündüğünden yaşandığını söylüyor: “Kişi borçlandığı zaman, özgürlüğünün kısıtlandığını hissedip felaket senaryoları üretmeye başlar. Bu stres faktörü yüksek bir kaygı kaynağına dönüşür". Önemli olan şu an elimizdekine odaklanarak, gelecek kaygısı yerine geçmişten alınan referanslar ile çözüm odaklı düşünüp, felaket senaryolarına yer vermemek.

