İşiniz kabusunuz olursa...

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Çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğumuz iş ne oldu da bir kabusa dönüştü?

Çocukluktan itibaren hayalini kurduğumuz, kimimizin bir doktor, kimimizin mühendis, kimimizin moda tasarımcısı olmak uğruna sıralarda diresek çürütüp, zorlu yollardan birinci çıktığımız doğru. Peki sonunda ulaştığımız nokta gerçekten hayal ettiğimiz gibi mi orası tartışılır. Peki nerede hata yaptık?

Başlangıç

İş görüşmesine gidiyorsunuz. Tek istediğiniz o işi almak. Çünkü yıllardır bir moda tutkunusunuz. Barbie bebeklerinize ilk kıyafetini giydirdiğiniz günden beri hayaliniz bu. Moda tasarımı okudunuz. Moda dergilerini karıştırmak 18 yaşınızdan beri en büyük zevkiniz. Tabii onların en sevdiğiniz sayfalarını koparıp panonuza raptiyelemek de… Onlarca iş başvurusu yaptınız. Size dönüş yapan birkaç moda atölyesinden aklınıza en çok yatanı seçtiniz. Heyecan dorukta! O işi almalısınız başka yolu yok!

İş görüşmesi

Her türlü soruya hazırlıklısınız. Kapı açıldı ve görüşme başladı. En güler yüzlü halinizle, bu işte hiçbir zorluğun sizi yıldıramayacağını onlara anlattınız ve işe kabul edildiniz. Peki siz onlara hiç soru sordunuz mu? Bu iş size göre mi? Anlattıkları zorlukları çözmek için neden bir şeyler yapmıyorlar? Bunlar aklınıza bile gelmedi çünkü iş görüşmeleri tek taraflı bir seçim hakkı gibi algılanıyor. Ama mülakatlarda o işin sizin isteklerinizi karşılayıp karşılamayacağını düşünmeniz şart. Hatta belki de ‘düşünüp size haber vereceğiz’ cümlesini duyduğunuzda; siz de düşünmek için süre isteyebilirsiniz.

