İşte mutlu olmanın yolu

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Mutlu olmak için neler yapmalıyız?

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, insanın yaşamında mutlu olabilmesi için yapması gerekenleri anlattı.



Tarhan, hızlı yaşam nedeniyle insanların kendisi hakkında yeterince düşünemediğini ifade etti. Tarhan, "İnsanlar mutluluğu yakalamak için kendinde bir yenilik yapmalı, öncelikle 'Şu anda hızlı yaşıyorum ama 3-5 sene sonra bunlar beni mutlu edebilecek mi?' sorusuna kişi cevap vermeli." dedi.



Mutlulukta bisiklet teorisi

Mutluluğu bisiklet kullanmaya benzeten Tarhan, "Hızlı kullanırsanız bir süre sonra devrilebilirsiniz. Yavaş kullanıp duraklarsanız yine devrilirsiniz. Kontrol edilebilen stres de bisiklet sürmek gibi mutlu olmayı sağlar. Mutluluk, asla sıfır stres demek değildir" ifadelerini kullandı.



"Azla yetinenler mutlu olabilirler"

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şartsız mutluluğun, kişinin sahip olduklarının kıymetini bilmesi olduğunu vurgulayarak, çok şeye sahip olan bir insanın mutlu olamayacağını söyledi. Ancak sahip olduklarının kıymetini bilenlerin mutlu olabileceğini kaydeden Tarhan, şöyle konuştu:



"Mutluluk, kişinin dünyayı değiştirmek yerine kendini değiştirmeye çalışmasıyla yakalanabilir. Böyle durumlarda kişi gücünün yetmeyeceği veya kontrol edemeyeceği şeyi talep etmez. Kontrol edemeyeceklerine sahip olan kimse mutluluğunu tüketir. Mutluluk için gücünün sınırlarını bilmek de gerekir. Bir de sıradan şeylerle mutlu olmayı bilmesi önemlidir. Çoğa sahip olanlar değil, daha çok azla yetinenler mutlu olabilirler. Örneğin çay içmekle ya da çocuğuyla oynamayla mutlu olabilmek önemli bir meziyettir. Yani bir bakıma rutinle mutlu olmayı başarabilmek lazım.



Dünyaya hakim olan kapitalizmin getirdiği sosyal ve ekonomik hareketlilik ile hızlı yaşam öğretisi, bireysel mutluluğa zarar verir. Kişinin zihninin açık fakat vücudunun da gevşek olması gerekir. Günlük hayatında bunu başarabilenler hem mutlu hem de üretken olur. Mutlu olmak demek çalışmaktan veya sorumluluktan kaçmak demek değildir. Hareket halindeki mutluluk önemli bir ilkedir."



Esnek iyimserlik mutluluk için şart

Tarhan, insanın mutlu olabilmesini sağlayan ilkelerden birisinin "esnek iyimserlik" olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bazı insanlar bir yerden kendisine mikrop bulaştığı zaman olaya iyimser bakarak, 'Bana bir şey olmaz' diyebiliyor. Bu sürede hastalık ilerliyor. Bu düşünce tarzı doğru bir iyimserlik değildir. Esnek iyimserlik ilkesi ise kişinin her şartta böyle olmayı başarabilmesidir. Kişinin özellikle zindan veya saray ayrımı olmaksızın mutlu olmayı sağlamasına dayanır. Burada tedbirli ve hesaplanabilen bir iyimserlik hali vardır. Sıklıkla karşılaşılan 'Bana bir şey olmaz ağabey' yaklaşımı burada kastedilmiyor. Bu kişi tehlikeye karşı önlemini alacak. Yani kendini kışa karşı hazırlaması ve yazı beklemesi gerekli." (AA)