Onu yapamam, buraya gelemem, bunun için artık çok yaşlandım…
Sudan bahaneler
devrini kapatın!
Büyüdük ve bahanelerimiz de büyüdü! Şehir hayatı, işti,
ilişkiydi derken her birine ayrı ayrı bulmak zorunda
kaldığımız sebepler de arttı. Haydi, bugünden itibaren
bu maraz halimize bir son verelim ve yapılması gerekenlere
bir an önce el atalım… Aaa, yoksa “yorgunluk”
bahanesi mi duyduk?
"Bizim ailede irsi"
Epeydir kontrol edemediğiniz bir kilonuz var. Su içince bile yarayanlardan
olduğunuzu iddia edip durdunuz. Arkadaşlarınız üzerinize
biraz fazla geldiğindeyse; zaten anne ve teyzenizin de büyük
bir kalçası olduğundan bahsediyor, bunun sizde “irsi” olduğundan
dem vuruyorsunuz. Peki siz buna gerçekten inanıyor musunuz?
Yalnız kaldığınızda siz de aslında bahane uydurduğunuzu bal gibi
biliyorsunuz. Haydi, bu oyuna artık bir son verin ve kilo vermek için
bir yerden başlayın. Vücudunuzun sorumlusu sizsiniz unuttunuz
mu? Çocukluktan kurtulup, fazla yeme alışkanlığınızı aile genlerine
bağlamaya son verin! Artık çok büyük sağlık sorunları yoksa kilo
vermek için onlarca yöntem var. Mesela yakındaki fitness salonuna
yazılabilir ya da daha radikal bir kararla diyetisyene gidebilirsiniz…
Bunun için de çok sıkı bir bahaneniz yoksa tabii…
" Artık genç değilim"
Üniversitede okurken her akşam başka bir mekanda deli gibi eğlenir,
oradan çıkınca hızınızı alamayıp bir arkadaş evinde sohbete devam
ederdiniz. Yepyeni bir ilişkiye başlamak ya da var olanı keyifl endirmek
için yapamayacağınız şey yoktu, sonra size ne oldu? Yaşınız birden
30’ları buldu ve artık hoş şeyler yapmak ve yaşamak için fazlaca
yaşlı olduğunuzu düşüyorsunuz. Evet, hiçbir zaman 22’de kalamayacağımızı
biliyoruz! Ama her yaşın ayrı bir güzelliği olduğunu da
boşa söylememişler değil mi? Üstelik o minik halimizde yaptığımız
hataları bir daha yapmayacağız, yanlış yollarda değil, doğru sularda
yüzerek hem de! Unutmayın; kalbiniz pır pır ettiğince hala gençsiniz
demektir! Öyleyse aylardır ofiste hoşlandığınız yakışıklıyla yarın
konuşma vakti geldi demektir…