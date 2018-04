Kaçmak yok!

Onu yapamam, buraya gelemem, bunun için artık çok yaşlandım…

Sudan bahaneler devrini kapatın!



Büyüdük ve bahanelerimiz de büyüdü! Şehir hayatı, işti, ilişkiydi derken her birine ayrı ayrı bulmak zorunda kaldığımız sebepler de arttı. Haydi, bugünden itibaren bu maraz halimize bir son verelim ve yapılması gerekenlere bir an önce el atalım… Aaa, yoksa “yorgunluk” bahanesi mi duyduk?



"Bizim ailede irsi"

Epeydir kontrol edemediğiniz bir kilonuz var. Su içince bile yarayanlardan olduğunuzu iddia edip durdunuz. Arkadaşlarınız üzerinize biraz fazla geldiğindeyse; zaten anne ve teyzenizin de büyük bir kalçası olduğundan bahsediyor, bunun sizde “irsi” olduğundan dem vuruyorsunuz. Peki siz buna gerçekten inanıyor musunuz? Yalnız kaldığınızda siz de aslında bahane uydurduğunuzu bal gibi biliyorsunuz. Haydi, bu oyuna artık bir son verin ve kilo vermek için bir yerden başlayın. Vücudunuzun sorumlusu sizsiniz unuttunuz mu? Çocukluktan kurtulup, fazla yeme alışkanlığınızı aile genlerine bağlamaya son verin! Artık çok büyük sağlık sorunları yoksa kilo vermek için onlarca yöntem var. Mesela yakındaki fitness salonuna yazılabilir ya da daha radikal bir kararla diyetisyene gidebilirsiniz… Bunun için de çok sıkı bir bahaneniz yoksa tabii…



" Artık genç değilim"

Üniversitede okurken her akşam başka bir mekanda deli gibi eğlenir, oradan çıkınca hızınızı alamayıp bir arkadaş evinde sohbete devam ederdiniz. Yepyeni bir ilişkiye başlamak ya da var olanı keyifl endirmek için yapamayacağınız şey yoktu, sonra size ne oldu? Yaşınız birden 30’ları buldu ve artık hoş şeyler yapmak ve yaşamak için fazlaca yaşlı olduğunuzu düşüyorsunuz. Evet, hiçbir zaman 22’de kalamayacağımızı biliyoruz! Ama her yaşın ayrı bir güzelliği olduğunu da boşa söylememişler değil mi? Üstelik o minik halimizde yaptığımız hataları bir daha yapmayacağız, yanlış yollarda değil, doğru sularda yüzerek hem de! Unutmayın; kalbiniz pır pır ettiğince hala gençsiniz demektir! Öyleyse aylardır ofiste hoşlandığınız yakışıklıyla yarın konuşma vakti geldi demektir…