Büyük kalçalar, küçük göğüsler... Ama bir takıntımız var ki o hepimizde ortak!

Hemen hemen her kadının vücuduyla ilgili çeşitli takıntıları vardır. Kimi göğüslerinin küçüklüğünü, kimi de tam tersi büyüklüğünü takıntı yapmış olabilir. Kollarının kalın olduğunu, kalçasının büyük olduğunu ya da alnının çok dar olduğunu düşünen kim bilir kaç kadın vardır... Emin olun yalnız değilsiniz!Peki, bütün kadınlarda bulunan ortak fiziksel takıntı hangisi, biliyor musunuz? Aslında tahmin etmek çok da zor değil. Evet bildiniz! Kadınların bir numaralı takıntısı: Selülit!Yaz gelince kadınların birbirlerine en çok sorduğu sorulardan biri, “Selülitlerim çok belli oluyor mu?” Aslında hayır! Kadınların sorun haline getirdikleri selülitleri, erkeklerin büyük bir çoğunluğunun gözüne çarpmıyor bile!Soft&Gentle markasının 2000 kadın üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre, kadınların %60'ının vücutlarına dair ikinci bir takıntıları daha var o da terleme!Terlemeyi önlemek için birçok çözüm var. Hem de doğal çözümler. Alum taşı, Aloa vera ve ada çayı terlemeyi önlemek için kullanabileceğiniz doğal yöntemlerden bazıları. Eczane vebitkisel ürün satan mağazalardan bulabileceğiniz bu içerikli deodorantlar da terlemeye karşı savaşınız için birebir.Şimdi, rahatsızlık duyduğunuz fiziksel özelliklerinizi aslında tamamen kafanızın içinde büyüttüğünüzü unutmayarak; takıntıları bir kenara bırakıp, yaz günlerinin tadını çıkarma vakti.