Kapalı alanda kalmak depresyonu arttırıyor!

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Kapalı havaların insanı karamsarlığa ittiğini belirten uzmanlar, özellikle kış aylarında açık havada bol bol yürüyüş yapılmasını ve güneş ışığından olabildiğince istifade edilmesini tavsiye ediyor. İşte depresyonun 8 belirtisi ve tedavi önerileri...

Acıbadem Bursa Hastanesi'nden Psikolog Deniz Erden, içinde bulunulan olumsuz ruh halinin iki ayı geçmesi halinde depresyon teşhisi konulabileceğini belirtti.



Erden, depresyon teşhisi konulmasına yol açan 8 belirtiyi şöyle sıraladı:

"Uzun süreli hüzün, üzüntü, huzursuzluk hali. İsteksizlik, normalde hoşlanılan uğraşlardan, artık haz etmeme. İştahsızlık hali. Ancak bazı kişilerde tam tersine sürekli yeme durumu. Cinsellik, hobiler gibi, normalde istek uyandıran meşgalelerden uzak durma. Kendini değersiz görme, hatta yersiz suçluluk hislerinin bulunması. Ruhsal, hatta vücutsal anlamda yavaşlama, hantallaşma. Her şeyden nem kapma, huzursuzlanma, öfkelenme. Daha ağır vakalarda hayatına bile son verme düşüncelerinin bulunması. Hatta bunu hayata geçirmek."



KIŞIN KAPALI ALANDA ÇOK KALMAYIN

Kişinin geçirdiği depresif dönemlerin en az 2 yıl kış aylarına denk gelmesi gerektiğini ifade eden Erden, şöyle devam etti: "Kişisel ve toplumsal bazı olaylar (kışın yaşanan işsizlik, sevdiğinden ayrı kalma, okul ve iş hayatının daha yoğun olması, havaların soğuması ile kapalı mekanlarda daha fazla zaman geçirilmesi gibi) karamsarlığı tetikleyici faktörlerdir. Kış depresyonunda veya kışın zaman zaman oluşan karamsarlıklarımızla başa çıkmada açık havada yapılan yürüyüşler, parlak güneş ışığından olabildiğince fazla faydalanmak ve spor da yararlı olabilir."



(CİHAN)