Hava şartları ve ışık faktörü insan vücudu üzerinde etkili. Kışın getirisi kapalı ve kasvetli hava depresyona neden olabiliyor. Ancak depresyon kaçınılmaz değil!

Sıcak havaların yerini soğuk ve karanlığa bıraktığı bugünlerde vücudumuzda da bazı değişiklikler yaşanıyor. İnsanların psikolojik durumlarının çevresel faktörlerden etkilenebileceğini ve insanlar üzerinde olumlu ya da olumsuz sonuçlarının olabileceğini dile getiren Acıbadem Ankara Hastanesi Psikoloğu Bülent Baykal, “Bazı depresyonlar hava şartlarına bağlı olarak gelişebiliyor. İnsanlar, kapalı havalarda kendilerini daha kötü hissediyor. Bu noktada yapılması gereken en önemli şey, kendi kendimize bu durumun geçici olduğunu tekrarlamak ve olumlu şeyler düşünmek.” diyor.

Depresyon ve kendini kötü hissetme durumunun hava şartları ile doğru orantılı. İnsanların kış mevsiminde kendini daha depresif ve mutsuz hissetmesi de olağan. Psikolog Baykal, bu duruma somut bir örnek vererek Kuzey Avrupa ülkelerini işaret ediyor: “Bu ülkelerde insanlar kendini depresif hissettiği durumlarda, 1000 voltluk ışıklar kullanılarak depresyon tedavisi uyguluyor. Bu durum, hava şartları ve ışık faktörünün insan vücudu üzerinde etkili olması açısından önemli bir örnek.”

İşte depresyonla başa çıkma yolları...

Kendi kendinizi motive edin

Depresyonun en belirgin özelliği hayattan zevk alamama duygusu... Çökkünlük, kendini mutsuz hissetme, yataktan kalkamama gibi belirtilerin de önemsenmesi gerekiyor. Ayrıca havanın daha karanlık ve günlerin daha kısa olduğu kış mevsimi de insanları mutsuzluğa itiyor. Bu noktada farkındalık önemli. ‘Sabah kalkmak istemiyorum, çok yorgunum, kolumu kaldıramıyorum' dediğiniz anda harekete geçebilir, 'Evet, bu durum şimdilik böyle ama geçecek' diyerek kendinizi telkin edebilirsiniz. 'Daha iyi hissedeceğim, gün ilerledikçe daha mutlu olacağım' gibi cümlelerle motivasyonunuzu artırabilirsiniz.

Açık havada yürüyüş yapın

Kendinizi kötü hissettiğimiz durumlarda, açık havada yürüyüş yapmak da oldukça etkili bir çözüm. Depresif kişilerde sürekli uyuma isteği ve içe kapanıklık görülüyor, bu noktada hemen dışarı çıkıp oksijen almak ve yürüyüş yapmak çok önemli. Bilincinde olduğunuz halde yataktan kalkamıyor, hayattan zevk alamıyor ve arkadaşlarınızla olan görüşmelerinizi sınırlandırrıyorsanız işte o noktada durmanız gerekiyor. Eğer bu durumlara gerginlik, şiddetli kas ağrıları ve 'Ben bu dünyada ne yapıyorum?” sorusu da eklendiyse bu durum kronikleşmiş, ortada bir problem var anlamına geliyor ve en kısa zamanda mutlaka bir uzmandan yardım istenmesi gerekiyor.