Kontrol delisi misiniz?

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Çalışanlarınız sizden nefret ediyorsa, insanları eleştirmeden duramıyor ya da kendiniz dışında kimsenin yaptıklarını beğenmiyorsanız kontrol delisi oldunuz ya da olmak üzeresiniz. Delilik deyip geçmeyin ve bu sorunun üzerine gidin aksi halde yapayalnız kalabilirsiniz. Bizden söylemesi!