Çalışanlarınız sizden nefret ediyorsa, insanları eleştirmeden duramıyor ya da kendiniz dışında kimsenin yaptıklarını beğenmiyorsanız kontrol delisi oldunuz ya da olmak üzeresiniz. Delilik deyip geçmeyin ve bu sorunun üzerine gidin aksi halde yapayalnız kalabilirsiniz. Bizden söylemesi!
Yazı: Nilgün Yıldız
Bugünlerde ‘control freak’ yani ‘kontrol delisi’ tanımlamasını çok fazla duyuyoruz ve bu kişilerle sık sık karşı karşıya geliyoruz. Bir çeşit psikolojik rahatsızlık olan kontrol deliliğini şöyle açıklayabiliriz; Steve Jobs, Bill Gates ve Napolyon bir kontrol delisi! Bundan çıkan sonuç ise bu daha çok güç sevdalısı kişilerde görülen bir rahatsızlık. Üsküdar Üniversitesi’nden Uzman Klinik Psikolog Zehra Erol ise kontrol deliliğini şöyle tanımlıyor; “Kontrol delisi kişiler; yapılan işlerin, olan olayların yönünü kendileri belirlemek ister. Olayların nasıl gideceğini önceden kestirebileceğine inanır, fakat bu düşünce başkalarına karşı güven eksikliğiyle birleşince insanlara ne yapacağına, nasıl davranacağına dair yön verme çabasına girerler. Kontrol edebilecekleri, mükemmelliyetçi bir kişi bulduklarındaysa işler onlar için çıkmaza girer. Çünkü mükemmeliyetçi kişiler işleri kusursuz yapma çabasındadır; kontrolcü kişilerse kusur bulan, eksikleri gören ve karşı tarafın işleri eksiksiz yapmasını isteyen özelliklere sahiptir. Böylece kontrol delisi olan bir kişi mükemmeliyetçi kişi üzerinde kontrol kurmaya çalışır” diyor.
Güç bende artık!
Çevrelerindeki tüm olayları, işleri ya da kişileri kontrol etmek isteyen bu kişiler için güç çok önemli fakat bu güç ihtiyaçlarının genellikle farkında olmuyorlar. İnsanlara güven duyma konusunda zorluk yaşıyorlar ve bu nedenle de neyin nasıl yapılacağına kendileri karar vermek istiyorlar. Bu kişiler için üzüntü, kaygı gibi zorlayıcı duyguları
yaşamak ve bunlarla baş edebilmek oldukça zor oluyor. Fakat genellikle kaygılandıklarını fark etmiyorlar bile. Bu duyguları yaşadıklarında kendilerini zayıf hissettikleri ve bunlarla yüzleşmek istemedikleri için çevrelerini ve insanları kontrol etmeye çabalıyorlar. Kontrol delisi kişiler insanların istemedikleri, rahatsız edici davranışlarını ve olayları değiştirerek kendilerini daha mutlu ve iyi hissediyorlar. Yaşanan olaylardan, başkalarının davranışlarından, hislerinden kendilerini sorumlu tutuyorlar. Bu duyguları nedeniyle çevreyi suçladıkları için onları yönetmeye çalışıyorlar. Bu kişilerin geçmişlerinde çoğunlukla karmaşık ve zorlayıcı aile ilişkileri, ebeveyn ihmali görülüyor. Uzman Klinik Psikolog Zehra Erol; “Kontrol düşkünlüğü olan kişiler ilişkilerinde sorunlar yaşayabiliyor. Bu kişilerle yaşamak oldukça zor oluyor. Bunun için tanımlanmış bir tanı kategorisi olmasa da tedavi gerektiriyor” diyor.
Kimlerde görülüyor?
Uzman Klinik Psikolog Zehra Erol, “Arkadaşları tarafından kontrol delisi olduğu söylenen Steve Jobs, Bill Gates ve Napolyon en bilinen kişiler arasında yer alıyor. Bu durum; üst düzey yöneticiler, askerlikte üst düzey komutanlar, risk yönetim uzmanları, muhasebeciler, hava trafiğini kontrol eden kişiler ve pilotlarda daha sık görülüyor” diyor.
Kıskançsanız dikkat!
Kontrol delisi olan kişiler, yaşamın genelini kontrol altına almak istiyor. İlişkilerinde oldukça denetimci oluyorlar. Bu kişiler ilişki yaşadıkları kişileri de kıskançlıklarıyla oldukça zor durumlara sokuyor. İş yerinde ise çalışanlarının hatalarına hiç tahammülleri olmuyor. Bir rapor yazıldığında her şey düzenli bile olsa tarih uygun yere ya da uygun şekilde atılmamışsa gözden kaçırmıyorlar. Hemen görüyor ve çalışanın görmesi için de elinden geleni yapıyorlar. Kontrol delisi bir kişi arkadaşıyla buluştuğunda da kendi istediği zamana ve yere göre ayarlama yapıyor. Ona uygun olmayan bir yer ve zaman söylendiyse durumu kendine uygun hale getiriyor. Arabaya bindiğinde arabayı başka biri kullanıyorsa kullananın nereye sapacağına, arabayı hangi vitese atacağına ve hangi hızda gideceğine sürekli müdahale ediyor. Bu kişiler, birlikte yaşadıkları kişilerden ve sosyal çevreden gelen tepkilerden zaman zaman davranışları ile anlık yüzleşseler de yaptıklarının doğal olduğunu nedenleri ile anlatarak rahatlıyorlar. Ancak çevresindekilerin ve kendi üzerindeki olumsuz etkilerinin farkında olmuyorlar.
Kontrol delisi misiniz?
• İnsanları sıklıkla eleştiriyor ve eksiklerini görüyorsanız,
• Olması gerekenler ya da yapılması gerekenlerle aşırı uğraşıyorsanız,
• İnsanlara ne yapacağı, nasıl çalışacağı ile ilgili pasif ya da aktif mesajlar veriyorsanız,
• Olayları ya da kişileri yönetemediğiniz durumlarda kaygı ve üzüntü yaşıyorsanız,
• İnsanların ya da olayların mükemmel olmasını istiyorsanız,
• İnsanların hatalarını kabullenmekte zorlanıyorsanız,
• Söylediğinizin doğru olduğunda ve son sözü söylemekte ısrarcıysanız siz de bir kontrol
delisi olabilirsiniz.