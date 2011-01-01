Doğduğumuzda yalnızca düşmekten korkuyoruz. Düşmek dışındaki tüm korkuları sonradan öğreniyoruz. Aslında hiçbir fobi gerçekten bize ait değil! Bu bilimsel gerçeğin bilincinde olan dört kadın, dört farklı teknik yoluyla korkularıyla yüzleşiyor. Nefeslerinizi tutun!

Röportaj: Ece Üremez

Fotoğraf: Serkan Eldeleklioğlu





ELİF SEYREKBASAN

“UÇAK FOBİM YÜZÜNDEN TÜM PLANLARIMI ERTELİYORDUM”





Metin yazarı ve müşteri temsilcisi olarak çalışan 33 yaşındaki Elif Seyrekbasan, ağlaya ağlaya bindiği uçaklarda, korkusuyla uzun bir süre mücadele etmiş. Sonunda regresyon tedavisi sayesinde korkusunu yenebilmiş. “Uçağa bindiğim zamanlarda yol boyunca ağlıyordum. Ne kadar üstüne gitmeye çalışsam da korkumu kendime yakıştıramadığım için içime atıyor, çok fazla kasılıyordum. Bir gün kendimi seyahat planlarını ertelerken, hatta yapılmış planları iptal ederken buldum. Ne yaptığımı sorguladım. Çünkü bunlar kaçış noktalarımdı. Sonra korkumu itiraf etmek zorunda kalıp yıkıldığım bir olay yaşadım. Bir dergide editörlük yapıyordum, röportaj için Antalya’ya gitmem gerekiyordu. Uçağın kalkmasına bir saat kala havaalanından yayın yönetmenimi arayıp ‘Gitmesem olmaz mı?’ diye utana sıkıla sormuştum. ‘Olmaz’ deyip, nedenini sormuştu. Sesim titreyerek; ‘Çok korkuyorum’ demiştim. Böylece ilk kez korkumu sesli bir şekilde dile getirmiştim. O günden sonra terapi almaya başladım. Öncelikle Makbule Uras adında bana çok iyi gelen, şahane bir terapistle çalıştım. Daha sonra, benim planlamadığım harika bir terapi deneyimi daha yaşadım. Hande Akın, ablamın arkadaşıydı ve Konya’ya bir gezi düzenleniyordu. Ablamla gitmeye karar verdik. Fakat ben Hande’nin yaşam koçu olduğunu bilmiyordum. Uçağa bindiğimizde Hande yanıma oturdu. Sanıyorum ablamla organize ettikleri bir durumdu. Tesadüfse de o ne güzel tesadüftür ki uçarken en çok korktuğum anda Hande müdahale etti. Tam o sırada benimle regresyon çalışması yaptı. Regresyon, farklı bir şuur halindeyken (hipnoz değil), bilinçaltındaki kayıtlara ulaştıran bir çalışma. Özellikle 0-5 yaş aralığında farkında olmadan kaydettiğimiz kodlara ulaşıp, öğrendiğimiz yanlış kodları yeniden düzenleme tekniği diyebilirim. Hande buz gibi ellerimi tuttuğu o korku dolu uçuş anında, bana bilincimin derinliklerindeki tüm dosyaları arattı. İlk olarak benim dört yaşımda yaşadığım bir trafik kazası kafamda beliriverdi, hemen ardından da yine o yaşlarda yaşadığım mutfağımızdaki tüpün patlama anı ortaya çıktı. Belki de çocuk zihnimde çok basit bir ev kazası anını, kodlarla inanılmaz bir korku filmine çevirmiştim. Trafik kazası bir yokuşun başında park halinde olan arabamızı hareket ettirmemizle yokuştan geri geri kaymasıyla gerçekleşmişti. Bu geri kayma anında vücudumun aldığı direnme halini, her uçak kalkışında yaşıyor, ardından da evimizde parlayan o tüp benim beynimin içinde yeniden alevleniyor, tehlike sinyalleri çalışıyordu. Hande Akın tüm kodlarımı bir matematik problemini çözer gibi önüme serdi. Kendisinin müthiş dinlendirici sesi, güç veren cümleleri ile uçakta olma halinde aklıma gelen kodları yeniledik, yazdık. Bu sefer ilham verici harika bir hikaye ortaya çıktı. Şimdi, her uçağa bindiğimde o hikayenin içinde oluyor, havalandıkça hafifliyorum. Korkumla savaşıp kendimi yoracağıma onu kabullenip, hatta onunla eğlenip, kendimle dalga geçerek hayata devam ediyorum. Uçağa bineceğim zaman yine korku gelip gırtlağıma oturuyor. Ama ben hayallere dalıyorum. O zaman beni esir alan korku kendiliğinden gidiyor!”