Yaşadığımız sıkıntıların, aldığımız kararların, yaptığımız tercihlerin yüzde 90’ı bilinçaltımızdan gelen yönlendirmeler ve şartlandırmalarla ortaya çıkıyor. Peki, bu yönlendirmelerden kurtulmak mümkün mü?

Yazı: Elif Girgin/Pozitif

Şimdi bilinçaltınızın tüm gereksiz yüklerinden temizlenip arındığını ve sonsuz olasılıkların sizi beklediği kuantum alanındaki potansiyelinize eriştiğinizi hayal edin… Hayat çok daha güzel olmaz mıydı?

Bir sorunun hayatınızı değiştirebileceğini biliyor musunuz? Evet, hayata dair en karmaşık konuların çözümü sadece basit bir soruda olabilir… Nasıl mı? Sizi Profesyonel Erickson Koçu Oğuz Akyıldız ile tanıştıralım. Onun bu hayattaki amacı, sizin belki de kendinize bile sormaya cesaret edemediğiniz soruları size sormak ve doğru cevabı bulmanıza yardımcı olmak…

Kullandığınız tekniklerin bütününe ‘Bütünleşik Bilinç Koçluğu’ diyorsunuz. Yani tam olarak ne yapıyorsunuz?

Yaşamımızda etkin olan bilincin farklı katmanlarını farklı yaklaşımlarla etkileyen bir terapi bütünü diyebiliriz. Aslında üç farklı bilinç sistemi insan varlığında her saniye aktif durumda ama biz genellikle sadece farkında olduğumuz bilinçten ibaret olduğumuzu sanarak karşılaştığımız konularla ya da ilişkilerimizle başa çıkmaya çalışıyoruz. Oysa varlık sistemimizde farkındalığını hissettiğimiz bilinçten çok daha etkin ve güçlü iki katman daha mevcut; bilinçaltımız ve bilinç dışımız. Bilinçaltımız, geçmişte yaşadığımız her türlü ifade edilememiş-tamamlanmamış duyguların oluşturduğu, temizlenmeyi bekleyen negatif enerji blokajlarıyla dolu. Bilinç dışımızı ise bizim süper potansiyelimizin yer aldığı, farkındalığımızı bekleyen, kullanıma hazır gerçek gücümüz, en derinlerdeki özümüzün en özgür ifadesinin yaratacağı momentum olarak tanımlıyorum. Transformal Nefes® Terapisti olarak bilinçaltının tüm gereksiz yüklerinden temizlenerek rahatlamasına, Profesyonel Erickson Koçu® olarak da sonsuz kuantum olasılıkları okyanusundaki farkında olmadığımız kişisel bilinç dışı potansiyelimize erişmeye yönelik çalışmalar yapıyorum. Bu iki çalışmayı bir arada gerçekleştirdiğim seansların genel ismine ise Bütünleşik Bilinç Koçluğu® ismini verdim.

Kuantum biliminin koçlukla nasıl bir ilişkisi var?

Kuantum fiziği bizim bildiğimiz bütün Newton mekaniğinin kurallarını tamamen yerle bir etti ve dünyaya yepyeni bilimsel bir bakış açısı getirdi. Newton mekaniği, 1600-1700’lerde hakim olan ve hala günümüzde makro evreni anlamakta kullanılan ‘belirlenimcilik’ adı verilen yaklaşım… Çünkü biz her şeyin önceden tahmin edilebilir olduğunu düşünüyorduk, kadercilik de bununla birleştirilmiş bir şeydi. Oysa kuantum bilimi atom altı parçacıklarla, makro evrenle değil, mikro evrenle ilgilenen, yani atomun altındaki atomun da içine giren bir bilim dalı. Kuantum biliminde gelinen son nokta ise her şeyin belirsiz olduğu... Aslında evrende her şey insan bilinci ile eğilebilir, bükülebilir durumda. Bu, şu demek oluyor; kuantum biliminde yapılan deneylerde deneyin yapıldığı anda deneyi gözlemleyen birinin olması ya da olmaması durumunda deneyin sonucu değişiyor. Yani aslında biz bilincimizle o deneyin sonucuna etki edebiliyoruz. Bu da insanların aslında ne kadar pozitif düşünürlerse istedikleri noktaya gitmelerinin daha kolay olduğunu kanıtlıyor. Tam tersi de geçerli tabii ki!

Kuantum alanı nasıl tanımlayabiliriz?

Kuantum alan sonsuz ihtimallerin, sonsuz potansiyellerin; Newton mekaniğindeki o belirli olma halinden tamamen ters, sadece insan bilinci ile seçilebilecek ihtimallerin farkında olma alanı aslında. Bizim koçlukta yararlandığımız, içinde gezindiğimiz, koçluk alan kişiyi sürekli orada tutmaya çalıştığımız alan. Bu anlamda çok büyük bir benzerlik gösteriyor kuantum bilimi ile.