Kusurlarınızı avantaja çevirin!

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Kişiliğinizde kusur olarak gördükleriniz bazen sizin en büyük hazineniz olabilir!

Sabırsızlık, kararsızlık, güvensizlik ya da mükemmeliyetçilik… Kişiliğinizde kusur olarak gördüğünüz bu özellikler bazen en kıymetli hazineniz olabiliyor.



Aynadaki yansımamıza bakarken, kariyerimizi ve ilişkilerimizi gözden geçirirken kendimizi acımasızca eleştirmekte üstümüze yok. İçimizdeki o eleştirel cadı konuşup duruyor ve bazen hayatı bize zehir ediyor. Bu cadının ağzını kapatıp olaylara başka bir açıdan bakmaya başlasak ne olur? Peki kendine güvenli olmamanın, mu¨kemmeliyetçiliğin, kararsızlığın ya da sabırsızlığın o kadar da kötü olmadığını bir uzmanın ağzından duysanız ikna olur muydunuz?



Mükemmeliyetcilik

Mükemmel olabilmek için bazen hayatı kendilerine zehir dahi etseler mükemmeliyetçilerin çok iyi çalışanlar olduklarını göz ardı edemeyiz. Eğer bir mükemmeliyetçiyseniz işvereninizin işten çıkarmayı en son düşüneceği çalışan olduğunuzu bilmelisiniz. Ama yine de şunu unutmayın; mükemmel olmak için harcadığınız enerjinin sadece yüzde 20’sini

sizi rahatlatacak bir hobi için harcarsanız her şey yine mükemmel olur ama siz hayattan daha çok keyif alabilirsiniz.



Özgüven eksikliği

İngiltere’de üniversite öğrencileri arasında yapılan bir araştırma, özgüven eksikliği çekenlerin karşı cins tarafından daha fazla tercih edildiklerini ortaya koydu. Kimin aklına

gelirdi? Araştırmaya göre, özgüven eksikliği olan kişiler iyi dinleyici ve konuşmak için daha istekli; kendinden emin olanlar ise burnu havada ve kibirli kişiler olarak tanımlandı. Özgüven eksikliği genel olarak olumsuz bir özellik olarak bilinse de araştırmada da görüldüğü gibi bazı durumlarda avantaja dönüşebiliyor.



Sabırsızlık

Sabırsızlık kötü bir özellik olarak görülüyor ama bir de şöyle düşünün; hızlı olmak iyidir. Hızlı insanlar asla oldukları yerde saymazlar, hiçbir işi yarına bırakmazlar. Eğer siz bir

sabırsızsanız yapmanız gereken tek şey sabırsız olacağınız konuyu doğru belirlemek. Bir işin son teslim tarihi belliyse tamam, biraz acele etmenin zararı yok. Ancak önünüzde bol vakit varsa biraz rahat olabilirsiniz.

