Mesleğiniz ömrünüzü mü tüketiyor?

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Yoksa işiniz yüzünden hayattan zevk alamaz hale mi geldiniz?

Her işin zorlukları, stresli günleri var ancak bazı kişiler her gün daha çok stres yaşıyor, hastalanıyor, hayattan zevk alamaz hale geliyor. Hastalıklarını ilaçla iyileştirmeye çalışan bu kişiler çoğunlukla mesleklerinin kendilerini tükettiğini fark etmiyor.



Yazı: Yaprak Çetinkaya/Formsante



Test edin!

1. Fiziksel veya duygusal anlamda kendinizi bitkin ve güçsüz hissettiğiniz oluyor mu?

2. İşinizle ilgili olumsuz şeyler düşünmeye meyilli olduğunuzu fark ettiğiniz oldu mu?

3. Bazı insanlara hak ettiklerinden daha sert ve anlayışsız davrandığınızı düşündüğünüz oluyor mu?

4. Çalışma arkadaşlarınızla iletişiminizde veya küçük problemlerle karşılaştığınızda çok çabuk asabileştiğinizi fark ediyor musunuz?

5. Başarı için üzerinizde baskı hissediyor musunuz?

6. Yapabileceğinizden daha fazla yapmanız gereken iş olduğunu hissettiğiniz oluyor mu?

7. İyi iş çıkarmayı sağlamakta önemli gördüğünüz, bazı faaliyetleri gerçekleştirmek için yeterli zamana sahip olmadığınızı hissettiğiniz oluyor mu?

8. Planlama yapmak için istediğiniz kadar zaman olmadığını düşündüğünüz oluyor mu?



Puanlama

Soruları 1’den 5’e kadar puanlayın. Toplam puanınız;

28 ve üzerindeyse: Mesleki Tükenmişlik Sendromu yaşıyorsunuz.

28-18 arasındaysa: Kritik bölümdesiniz.

18 ve altındaysa: Sizin için bir tehlike yok.

