Boşanma avukatı ama onun da bir terapistten hiç farkı yok!
Evlilik bir güç savaşı değil...
Son zamanlarda medyaya yansıyan olaylı boşanmalar konusunda
ne düşünüyorsunuz? Her boşanma böyle de biz mi görmüyoruz,
yoksa sadece ünlüler olduğu için mi gözümüze batıyor?
İnsanlar evlenirken mutlulukla evleniyorlar ama iş ayrılmaya gelince
birtakım çıkarlar devreye giriyor. Dolayısıyla çirkinleşebiliyorlar.
Ama toplumun önündeki insanların buna çok daha fazla özen göstermeleri
gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir şekilde topluma rol
modeli oluşturuyorlar.
Erkekler iş ayrılmaya gelince, eşleri hakkında ileri geri
konuşabiliyor, bazı ithamlarda bulunabiliyorlar…
Bir erkek eski eşi ya da boşanmakta olduğu eşi için kötü konuşuyorsa,
mutlaka onun bilinçaltında kendi ezikliği ve kompleksi vardır.
Bütün toplumlarda kadın erkeği mutlu etmeyi başarabiliyor, ama
erkekler kadınları mutlu etmeyi ne yazık ki başaramıyor. Aslında
bir evlilik bitiyorsa mutlaka kadın istemediği için bitiyordur. Çünkü
erkekler daha düz varlıklar; işe gidiyor, geliyor, karnını doyuruyor,
cinselliğini yaşıyor. Ama biz kadınlar yürekten gelen sevgi sözcüklerini
duymak istiyoruz. O yüzden de adam kendine bakıyor böyle bir
kadınla evlenmiş, onu mutlu edememiş, kadın ise ondan ayrılmak
istiyor. Ne yapacak; o saldırgan davranışları devreye giriyor.
Günümüzde evliliğe duyulan ilgi azaldı mı sizce? Bu konuda
çekinceleri olan, endişe duyanlar sizden yardım alıyor mu?
Evlilikler artık o kadar kolay yapılıyor ve bitiyor ki, genç kızlarda ve
kadınlarda evlilik fobisi oluşmuş durumda. Kimileri ilişkilerinde terk
ediliyor veya aldatılıyorlar. ‘Evlenince aynı şey başıma gelirse?’ diye
düşünebiliyorlar. Dünya starlarına ya da ünlülerimize bakıyorlar. En
güzel kadınlar bile aldatılıyor, başarılı insanların bile evlilikleri kötü
geçiyor, benim evliliğim de böyle olacak diye başvuranlar oluyor.
Terapi almak konusunda kadın ve erkek farklı davranıyor mu?
Erkekler pek gelmiyor. Son zamanlarda kıpırdanmalar var ama erkek
şöyle bir psikolojiye giriyor; ‘ben haklıyım’. Ama kadınlar sorun
çözmek için evlilik terapistine başvuruyor. Mesele haklı, haksız
olmak değil. Bizler ‘hakim’ değil, terapistiz. Erkeklerde hep bir güç
savaşı var. Cinsellikte de, para ve evlilikte de… Oysa evlilik bir güç
savaşı değil, paylaşım.
Bu konularda kitap yazmış biri olarak, erkekler neden evlenir,
kadınlar neden evlenir?
Kadınlar, annelik içgüdüsüyle ve zihnindeki haritaya uyan erkeği
bulduğu zaman evlenir. Erkeklerde durum biraz daha farklı. Erkekler
tabii ki aşık olduğu, sevdiği için evlenebilirler ama bilinçaltında
annelerini ararlar. Onlara bakacak, koşulsuz sevecek, her türlü yaramazlıklarını
kabul edecek kadınlar arıyorlar. Ama biz onların anneleri
değil, sevgilileri, eşleriyiz.
Evlenmeden önce bir terapiste gitmek ne kadar önemli?
Son yıllarda nişanlı çiftler çok geliyor; ‘biz evlenirsek nasıl olur, kişiliğimiz
birbirine uygun mu, aileler uyuşuyor mu?’… Biz tabii ‘siz
hiç birbirinize uygun değilsiniz evlenmeyin’ ya da ‘mutlaka evlenin’
demiyoruz ama evlenirlerse nasıl bir yaşam, olasılık bekliyor onları
bunu gösteriyoruz.
İlkim Öz Evlilik ve Aile terapisti
Alışverişe değil,
iç sesinize kulak verin! Ünlü örneklerinden de gördüğümüz gibi iş boşanma aşamasına
gelince çiftler, çekişmeye, birbirleri hakkında konuşmaya
başlıyorlar. Sizce ne oluyor da bu hale geliyorlar?
Her şey yolundayken ciddi bir mental probleminiz yoksa, zaten sorun
da yok gibi görünür. Oysa potansiyel problemler hep vardır, herkes
için; ve böyle durumlarda ‘nasıl bir egoya sahibiz, çatışma çözme
becerileri geliştirmiş miyiz, iletişim becerilerine sahip miyiz?’ ortaya
çıkıyor. Yani ‘bu hale geliyorlar’dan ziyade, zaten sahip oldukları ama
açığa çıkma imkanı bulmamış yönlerini görüyoruz insanların.
Günümüzde evlenmeyi düşünmeyen, yalnız yaşayan kadınlar
giderek artıyor. Evlilikten korkar hale mi geldik, yoksa yalnız
yaşamak bilinçli bir tercih mi?
Bu, kişiden kişiye farklılık gösterir elbette. Ancak içinde yaşadığımız
ataerkil toplum yapısında, eğitim seviyesi yüksek, ekonomik bağımsızlığa
sahip kadınlar için, bu yeni edinilmiş rolü benimseyecek erkek
partner bulmak zor olabiliyor. Bir kez daha öncelikler konusu
önem kazanıyor. Yetişkinlik yaşamının ilk yıllarında eğitim, kariyer
gibi konular öncelik kazandığında, evlilik arka plana itildiğinde, kişi
uzun bir yalnızlık döneminin ardından ve kemikleşmiş alışkanlıklar
geliştirdikten sonra bir başkasını hayatına katmakta çokça zorluklar
yaşayabiliyor.
Evlilik terapisti sadece ilişkiyi mi kurtarır? Evlilik öncesi bir
terapiste danışmak ne kadar önemli?
Evlilik terapisi her zaman ilişkiyi kurtarmaz, bazen boşanma terapisi
de yaptığımız olur. Evlilik öncesi bir terapiste danışmak, çok
bilinçli bir tavır olur. Yaşamına önem veren, gelişme bilincine sahip
insanların bunu yapmaya başladığını görüyorum ve seviniyorum.
Ben zaman zaman evliliğe hazırlık grupları yapıyor ve bu insanlarla
çalışıyorum. Potansiyel problemleri fark etmek, sorun çözme becerilerini,
iletişim becerilerini geliştirmek onların çok daha bilinçli ve
samimi ilişkiler geliştirmelerini sağlıyor. Pek çok sorun ve acı, hiç
yaşamaya gerek kalmadan bertaraf ediliyor.