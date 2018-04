Mutlu evliliğin sırrı bu kadınlarda!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Boşanma avukatı ama onun da bir terapistten hiç farkı yok!

Evlilik bir güç savaşı değil...



Son zamanlarda medyaya yansıyan olaylı boşanmalar konusunda ne düşünüyorsunuz? Her boşanma böyle de biz mi görmüyoruz, yoksa sadece ünlüler olduğu için mi gözümüze batıyor?

İnsanlar evlenirken mutlulukla evleniyorlar ama iş ayrılmaya gelince birtakım çıkarlar devreye giriyor. Dolayısıyla çirkinleşebiliyorlar. Ama toplumun önündeki insanların buna çok daha fazla özen göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir şekilde topluma rol modeli oluşturuyorlar. Erkekler iş ayrılmaya gelince, eşleri hakkında ileri geri konuşabiliyor, bazı ithamlarda bulunabiliyorlar… Bir erkek eski eşi ya da boşanmakta olduğu eşi için kötü konuşuyorsa, mutlaka onun bilinçaltında kendi ezikliği ve kompleksi vardır. Bütün toplumlarda kadın erkeği mutlu etmeyi başarabiliyor, ama erkekler kadınları mutlu etmeyi ne yazık ki başaramıyor. Aslında bir evlilik bitiyorsa mutlaka kadın istemediği için bitiyordur. Çünkü erkekler daha düz varlıklar; işe gidiyor, geliyor, karnını doyuruyor, cinselliğini yaşıyor. Ama biz kadınlar yürekten gelen sevgi sözcüklerini duymak istiyoruz. O yüzden de adam kendine bakıyor böyle bir kadınla evlenmiş, onu mutlu edememiş, kadın ise ondan ayrılmak istiyor. Ne yapacak; o saldırgan davranışları devreye giriyor.



Günümüzde evliliğe duyulan ilgi azaldı mı sizce? Bu konuda çekinceleri olan, endişe duyanlar sizden yardım alıyor mu?

Evlilikler artık o kadar kolay yapılıyor ve bitiyor ki, genç kızlarda ve kadınlarda evlilik fobisi oluşmuş durumda. Kimileri ilişkilerinde terk ediliyor veya aldatılıyorlar. ‘Evlenince aynı şey başıma gelirse?’ diye düşünebiliyorlar. Dünya starlarına ya da ünlülerimize bakıyorlar. En güzel kadınlar bile aldatılıyor, başarılı insanların bile evlilikleri kötü geçiyor, benim evliliğim de böyle olacak diye başvuranlar oluyor.



Terapi almak konusunda kadın ve erkek farklı davranıyor mu?

Erkekler pek gelmiyor. Son zamanlarda kıpırdanmalar var ama erkek şöyle bir psikolojiye giriyor; ‘ben haklıyım’. Ama kadınlar sorun çözmek için evlilik terapistine başvuruyor. Mesele haklı, haksız olmak değil. Bizler ‘hakim’ değil, terapistiz. Erkeklerde hep bir güç savaşı var. Cinsellikte de, para ve evlilikte de… Oysa evlilik bir güç savaşı değil, paylaşım.



Bu konularda kitap yazmış biri olarak, erkekler neden evlenir, kadınlar neden evlenir?

Kadınlar, annelik içgüdüsüyle ve zihnindeki haritaya uyan erkeği bulduğu zaman evlenir. Erkeklerde durum biraz daha farklı. Erkekler tabii ki aşık olduğu, sevdiği için evlenebilirler ama bilinçaltında annelerini ararlar. Onlara bakacak, koşulsuz sevecek, her türlü yaramazlıklarını kabul edecek kadınlar arıyorlar. Ama biz onların anneleri değil, sevgilileri, eşleriyiz.



Evlenmeden önce bir terapiste gitmek ne kadar önemli?

Son yıllarda nişanlı çiftler çok geliyor; ‘biz evlenirsek nasıl olur, kişiliğimiz birbirine uygun mu, aileler uyuşuyor mu?’… Biz tabii ‘siz hiç birbirinize uygun değilsiniz evlenmeyin’ ya da ‘mutlaka evlenin’ demiyoruz ama evlenirlerse nasıl bir yaşam, olasılık bekliyor onları bunu gösteriyoruz.



İlkim Öz Evlilik ve Aile terapisti



Alışverişe değil, iç sesinize kulak verin!

Ünlü örneklerinden de gördüğümüz gibi iş boşanma aşamasına gelince çiftler, çekişmeye, birbirleri hakkında konuşmaya başlıyorlar. Sizce ne oluyor da bu hale geliyorlar?

Her şey yolundayken ciddi bir mental probleminiz yoksa, zaten sorun da yok gibi görünür. Oysa potansiyel problemler hep vardır, herkes için; ve böyle durumlarda ‘nasıl bir egoya sahibiz, çatışma çözme becerileri geliştirmiş miyiz, iletişim becerilerine sahip miyiz?’ ortaya çıkıyor. Yani ‘bu hale geliyorlar’dan ziyade, zaten sahip oldukları ama açığa çıkma imkanı bulmamış yönlerini görüyoruz insanların. Günümüzde evlenmeyi düşünmeyen, yalnız yaşayan kadınlar giderek artıyor.



Evlilikten korkar hale mi geldik, yoksa yalnız yaşamak bilinçli bir tercih mi?

Bu, kişiden kişiye farklılık gösterir elbette. Ancak içinde yaşadığımız ataerkil toplum yapısında, eğitim seviyesi yüksek, ekonomik bağımsızlığa sahip kadınlar için, bu yeni edinilmiş rolü benimseyecek erkek partner bulmak zor olabiliyor. Bir kez daha öncelikler konusu önem kazanıyor. Yetişkinlik yaşamının ilk yıllarında eğitim, kariyer gibi konular öncelik kazandığında, evlilik arka plana itildiğinde, kişi uzun bir yalnızlık döneminin ardından ve kemikleşmiş alışkanlıklar geliştirdikten sonra bir başkasını hayatına katmakta çokça zorluklar yaşayabiliyor.



Evlilik terapisti sadece ilişkiyi mi kurtarır? Evlilik öncesi bir terapiste danışmak ne kadar önemli?

Evlilik terapisi her zaman ilişkiyi kurtarmaz, bazen boşanma terapisi de yaptığımız olur. Evlilik öncesi bir terapiste danışmak, çok bilinçli bir tavır olur. Yaşamına önem veren, gelişme bilincine sahip insanların bunu yapmaya başladığını görüyorum ve seviniyorum. Ben zaman zaman evliliğe hazırlık grupları yapıyor ve bu insanlarla çalışıyorum. Potansiyel problemleri fark etmek, sorun çözme becerilerini, iletişim becerilerini geliştirmek onların çok daha bilinçli ve samimi ilişkiler geliştirmelerini sağlıyor. Pek çok sorun ve acı, hiç yaşamaya gerek kalmadan bertaraf ediliyor.