Pek çok insanın ortak şikayeti mutsuzluk... Peki hayattan keyif almama hissinden kurtulmak ve mutlu olmak için yapabileceklerimiz neler?

Depresyon ile benzer özellikler gösterebilen mutsuzluk durumu kişinin yaşam kalitesini oldukça düşürüyor ve sonuç depresyona kadar varabiliyor. Uzm. Psk. Sibel Deniz Toledo genel tabloyu şöyle tanımlıyor: “Çağımız mutluluğu bir takım şeylerin elde edilmesi sonucu ulaşılan bir ödül gibi tanımlamaktadır. Pek çok ürün reklam teması olarak ürüne sahip olunursa mutlu olunacağını vaad etmektedir. Eğitim ve iş dünyası sürekli yeni hedefler koymakta ve mutluluğun daima bir sonraki hedefin arkasında olduğu mesajını vermektedir. Ulaşılanlar ancak çok kısa süreliğine doyum sağlamakta ardından yarışa kalınan yerden devam edilmektedir. Uzun vadede bu dışarıdan mutluluk arayışı kişiyi mutsuz etmektedir.”

MUTLU OLMAK İÇİN ÖNERİLER

Uzm. Psk. Sibel Deniz Toledo, bu konuda şunları öneriyor:



- Yapmaktan keyif aldığınız şeyleri başlarda içinizden gelmese bile yapmaya çalışın.

- Kendinizi daha fazla mutsuz edecek, sürekli eleştiren ve şikayet eden insanlardan uzak tutun.



- Enerjinizi yükseltecek, iyi hissettirecek kişilerle vakit geçirin.



- Gelecek kaygısı içinde olmamış şeyler için üzülmeyin.



- Kendinize daha fazla özen gösterin.

- Yavaşlayın. Yemek yerken de, işinizi yaparken de, her ne yapıyorsanız yavaşlayın ve yaptığınızın farkına varın.

- Sizin dışınızdaki hayatı içinize çekin; bir kedinin başını okşayın, bir ağaca sarılın, güzel bir çiçeği koklayın yani yaşam ile bağ kurun.

- Bol bol şükür edin.

- Başkalarına gösterdiğiniz anlayış ve toleransı kendinize de gösterin.

- Hayatınıza mutlaka anlam katın.

- Unutmayın, mutluluk kendi hayatınızın sorumluluğunu elinize alma cesaretinde...



