İyi günlerimiz de olur kötü günlerimiz de, her şey geçicidir; çünkü yaşamın özü devinimdir. Ama bu devinimin yanında hayatımıza getireceğimiz küçük dengeler ve alışkanlıklar mutluluğumuzda büyük pay sahibi olabilir. Bilimsel araştırmalar mutlu kadınların 10 alışkanlığını bakın nasıl ortaya koyuyor...

Yazı: Gülru İncu



1. Mutlu kadınlar kendine zaman ayırır

Kendinize zaman ayırmanız mutluluğunuz için çok önemli. Bilimsel araştırmalar ne kadar yoğun bir iş ya da aile hayatı olursa olsun kendine zaman ayırabilen kadınların daha çok kendine güvenli, daha az sorunlu ve mutlu insanlar olduğunu gösteriyor.



2. Rutinleri olur

Günlük işlerimizde rutinler oluşturmak hayatımızda dengeyi bulmak açısından önemli bir adım, çünkü bu rutinler sevdiğimiz şeyleri gerçekleştirmek için alan yarattığımızın kanıtı. Örneğin her gün düzenli olarak açık havada yürümek ya da her gün bir saatinizi en sevdiğiniz uğraşa ayırmak gibi.



3. Açık fikirliler

Son yıllardaki psikolojik araştırmalar mutlu kadınların hayata karşı her zaman sunabileceği bir şeyleri olduğunu gösteriyor yani değerlere ve ilkelere sahip olmak ama aynı zamanda zihnimizi de değiştirmek, yeni şeyler keşfetmeye açık olmak. Dünyaya farklı bir perspektiften bakmaya çalışmanın en kolay yolu da yeni bir hobi edinmek.



4. Mutlu kadınlar gülümser

Basit bir gülümseme karşınızdaki kişinin gününü değiştirebilir; bu sözü hafife almayın. Hepimizin irili ufaklı sorunları var ve siz herkese yardım edemezsiniz ancak şefkat ve sevgi göstermek için küçücük bir gülümseme yeter. Güne gülümserseniz o da size gülümser, çünkü pozitif enerji pozitif enerjiyi çekiyor.



5. Nazik ve düşünceliler

Nezaket ve kibarlık demode laflar değil. Sıradan bir nezaket gösterisi bile o an yüzünüze bir gülümseme yayılmasına neden olabilir. En sevdiğiniz arkadaşınız için sevdiği kurabiyeleri pişirin ya da uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaşınızı kahve içmeye çağırın. Hem mutlu olduğunuzu hem de mutlu ettiğinizi göreceksiniz.



6. Şükretmesini bilirler

Sahip olduğumuz şeylere veya bizi çevreleyen insanlardan aldığımız sevgiye minnettar olmak yerine sahip olmadığımız şeyleri sıklıkla düşünme eğilimindeyiz. Oysa şükran duymak, zor zamanları yeniden gözden geçirmemizi sağlar ve karşılaştığımız zorluklara rağmen şanslı olduğumuzu hatırlatır. Basit şeyler için bile şükretmek mutlu olmak için harika bir alışkanlık değil mi?



7. Tutkuları vardır

Yorgun ve meşgul olduğumuzda, eylemlerimizin ardındaki motivasyonu unutmak çok kolay. İşte böyle anlarda hayatımızın anlamını, hedeflerimizin neler olduğunu hatırlamak çok önemli. Çünkü psikologlar böyle zamanlarda gerçek tutkularımızı asla unutmamamız gerektiğini ve onlar için zaman yaratmamız gerektiği konusunda hemfikir.



8. Yalnız kalmaya ihtiyaçları olduğunu bilirler

Mutlu bir kadın, kendini ve gerçek arzularını tanımak için zamana ihtiyacı olduğunu bilir. Çünkü kadınlar karmaşık canlılar. Önemli kararlar almanız gerektiğinde ya da bir konuya farklı bir perspektiften bakmak zorunda kaldığınızı düşündüğünüzde yalnız başınıza kalmaktan çekinmeyin.



9. Kusurlarını kabul ederler

Önce şunu kabul etmeliyiz; mükemmellik diye bir şey yok ve kimse mükemmel değil. Mükemmeli bulmaya çalışmak enerjinizi boşa harcamaktan başka bir işe yaramaz. Mutluluk treni kusurlarınızı ve hatalarınızı kabul etmekten geçiyor. Neyi değiştirip neyi değiştiremeyeceğimizi ya da güçlü yanlarımızı nasıl vurgulayacağımızı bilirsek daha mutlu olabiliriz.



10. Eylemlerinden sorumluluk duyarlar

Mutlu bir kadın eylemlerinin sorumluluğunu alır ve başkalarını kendi hatalarından dolayı suçlamaz. Hatalarımızın sorumluluğunu almak kendimize güvenimizi artırır. Kendine güvenen kadın mutlu olma yolunda önemli bir adım atmış kadındır.



Yüzümüzü gülümseten şarkılar

Bir şarkı dinlersiniz ve yüzünüzde kocaman bir gülümsemeye neden olur ya, bugün kendinize bir şarkı seçin ve hissettirdikleriyle o anın tadını çıkarın.

1. Çocukluğunuzu hatırlatan bir şarkı

2. Sizi sakinleştiren bir şarkı

3. En iyi arkadaşınızı hatırlatan şarkı

4. Geçen yazı hatırlatan bir şarkı

5. İlk aşkınızı hatırlatan bir şarkı

6. En sevdiğiniz filmi hatırlatan şarkı

7. Sıkılmadan tüm gün boyunca dinleyebileceğiniz bir şarkı

8. Gözlerinizi yaşartan bir şarkı

9. En sevdiğiniz doğum günü kutlamasını hatırlatan şarkı

10. En sevdiğiniz şarkıcıyı hatırlatan şarkı



Stresten uzak durmanızı sağlayacak 5 mantra

Stresten uzak durmak kolay değil ama stresle baş etme yöntemleri de yok değil.

1 Tüm durumlar geçici

Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez, tüm acılar ve sıkıntılar bir gün gelir geçer. Yaşadığımız andan zevk almanın yolunu bulmak ve buna inanmak zorundayız.

2 Yanlış karar diye bir şey yok

Odaklanacağınız tek şey, sabah uyandığınızda sizi heyecanlandıran kişi olmak. Her seçim sizin, kararlarınız yanlışsa kimin umurunda!

3 Her şeyin bir zamanı var

Kabul etmek zor olsa da her şey istediğimiz an çözüme kavuşamaz. Sadece istediğimiz şeye odaklanırsak üzüntü ve stresten kaçamayız ve olumsuz düşüncelerin oyuncağı oluruz. Belki bu süreçte güzel sürprizler bizi bekliyordur, kim bilir?

4 Keyfini çıkar

Zamanınızı endişelenmek yerine size neşe getirecek şeylere harcayın. Pozitif ruh hali ve sevgiyle yapılan her eylem sorunlara farklı açıdan yaklaşmanızı kolaylaştırır.

5 Odaklanmanın gücüne inan

Bir fikre ya da bir ana odaklanın. Tüm farkındalığınızı içinde bulunduğunuz ana yöneltin ve odaklandığınız şeyle ilgili size keyif verecek bir şey bulun.