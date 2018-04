“Okumak her çocuğun hakkı”

Toplumsal hayata kazandırılmış bireyler yetiştirmek için çalışıyorlar.

TOÇEV çocukların eğitimlerine destek olmak için doğrudan para yardımı yapmak yerine, yılda üç defa isme özel olarak hazırlanmış paketleri ilköğretim ve lise öğrencilerine ulaştırıyor. Her eğitim-öğretim yılında içlerinde forma, çanta, kırtasiye malzemesi, hikaye kitapları, okul ve spor ayakkabısı, eşofman, bot, mont, tişört, şort, pantolon, iç çamaşırı, çorap bulunan paketleri çocuklar için hazırlıyorlar. Çünkü çocukların kendilerini özel hissetmelerini çok önemsiyorlar. Üniversite öğrencilerine her ay düzenli olarak harçlık desteğinde bulunuyorlar. Yaz aylarında manevi ailelerin havuzda biriktirilen bağışları, her eğitim öğretim dönemi başında harç parası ve ihtiyaca göre yurt parası olarak üniversite öğrencilerine veriliyor. Çocukların tüm sağlık taramaları gerçekleştiriliyor ve gıda desteği veriliyor. Ruhsal ve fiziksel gelişimlerini tamamlamış bireyler olarak yetişebilmeleri için psikologlar eşliğinde rutin ev ziyaretleri yapılıyor. Bunun dışında psikodrama çalışmaları, meslek tanıtımları, sinema, tiyatro, spor, oyun, tarihi mekanlara gezi ve sergi gibi etkinlikler düzenliyorlar. Geleneksel olarak bahar pikniği, iftar yemeği ve yılbaşı partisi organize ediyorlar.