Toplumsal hayata kazandırılmış bireyler yetiştirmek için çalışıyorlar.
TOÇEV çocukların eğitimlerine
destek olmak için doğrudan
para yardımı yapmak yerine,
yılda üç defa isme özel olarak
hazırlanmış paketleri ilköğretim
ve lise öğrencilerine ulaştırıyor. Her
eğitim-öğretim yılında içlerinde forma,
çanta, kırtasiye malzemesi, hikaye kitapları,
okul ve spor ayakkabısı, eşofman, bot,
mont, tişört, şort, pantolon, iç çamaşırı,
çorap bulunan paketleri çocuklar için
hazırlıyorlar. Çünkü çocukların kendilerini
özel hissetmelerini çok önemsiyorlar.
Üniversite öğrencilerine her ay düzenli
olarak harçlık desteğinde bulunuyorlar.
Yaz aylarında manevi ailelerin havuzda
biriktirilen bağışları, her eğitim öğretim
dönemi başında harç parası ve ihtiyaca göre
yurt parası olarak üniversite öğrencilerine
veriliyor. Çocukların tüm sağlık taramaları
gerçekleştiriliyor ve gıda desteği veriliyor.
Ruhsal ve fiziksel gelişimlerini tamamlamış
bireyler olarak yetişebilmeleri için
psikologlar eşliğinde rutin ev ziyaretleri
yapılıyor. Bunun dışında psikodrama
çalışmaları, meslek tanıtımları, sinema,
tiyatro, spor, oyun, tarihi mekanlara gezi
ve sergi gibi etkinlikler düzenliyorlar.
Geleneksel olarak bahar pikniği, iftar
yemeği ve yılbaşı partisi organize ediyorlar.