Kendine güvenen çocuklar yetiştirmenin püf noktaları neler?

Uzman Psikolog Mahir Efe Falay, “Özgüven, kelime anlamıyla Öz'e olan güven demektir" diyor ve çocuğa her söylenen ‘Aman dur yapamazsın’ veya ‘Sakın dokunma!’ veya ‘Boşver sen, aklın ermez’ gibi sözlerin kötü etkilerine dikkat çekiyor.

İşte Falay'ın özgüven geliştirmek için tavsiyeleri:

Özgüvenli çocuklar için...

1. Bırakın canı ‘biraz’ acısın. O şekilde gerçekleştirmeye çalıştığı davranışın sonucunu çok daha iyi öğrenir.

2. Biraz yorulmasında hiçbir sakınca yok! Bu yorulmalar ona ileride gerçek hayatta bir şey başarmak için yorulmak gerektiğini gösterir, en baştan kavramasını sağlar. Yetişkin hayatlarınızda kaç iş çaba harcamadan sizin yerinize oluyor ki?

3. Biraz yavaş olabilir, sabırlı olun! Bu şekilde legolar dışında daha zor kurulum işlerini kendi gücü yettiğince halledebilir. Evet tornavidayı döndürmesi yavaş olacaktır. Ama o vidayı takabilir.

Yetişkinlere öneriler...

* En kötü ne olabilir ki? Şeklinde sık sık düşünün. Örneğin müdüre bir şey söylemek için odasına girerken bu gelsin aklınıza. Veya otobüste inmeniz gereken durağı kaçırdığınızda az sonra otobüs kırmızı ışıkta durduğunda siz ‘Kaptaan orta kapı’ diye bağırdığınızda. Veya aylardır gözünüzde olan karşı cins okulda tek başına boşken yanına gidip gitmeme arasında kaldığınızda. Merak etmeyin, gerçekten kötü bir şey olamaz.

* İnsanların, hele büyük ihtimalle bir daha görmeyeceğiniz insanların sizin hakkınızdaki düşüncesi ne kadar önemli olabilir? Bunu 100 üzerinden puanlayın. Eğer 20-30 derseniz; özgüven yolundasınız! Ama 80-90sa cevabınız şunu da cevaplayın ‘Siz kendiniz için mi başkaları için mi yaşıyorsunuz?

