Televizyonda ‘paramızı nasıl yönetiriz?’in cevabını anlatıyor...
Yeni bir kitabınız çıktı;
‘Cebinde Mucize
Yarat’... Bu kitapta
okuyucularınızla neler
paylaştınız?
Ben “Kişi hayatının, kadınlar da evinin
CFO’su (Chief Financial Officer) yani
finansal başkanı olabilir yeter ki karar
versin” diye yola çıktım. Ben bunun
için yanınızdayım. Sadece bir telefon,
e-posta kadar yakınım. “Haydi ne
duruyorsunuz?” dedim. Ve benim bu
çağrıma kadınlar, erkekler, gençler
hatta çocuklar ses verdi. Binlerce kişiyle
birebir görüşüyorum. www.paradurumu.
tv internet sitemizden, gazeteden,
televizyon programından gelen soruları
da yanıtlıyorum. Bugüne kadar Para
Durumu’na 10 bini aşkın kişi soru sordu.
Ama ulaşamadığım, bana ulaşamayan
kişilere de ulaşmam gerekiyordu. Ünlü
düşünür Montaigne’nin dediği gibi
“Paranın saklanması kazanılmasından
daha zahmetli bir iştir.” İşte kitap fikrinin
çıkış noktası bu oldu. İnsanlara başları
her sıkıştığı zaman kılavuzluk edecek,
ceplerinde mucize yaratabilecekleri
ipuçları ile dolu, kolay okuyabilecekleri
bir başucu kitabı hazırladım. Kitapta
herkese, her konuda mesajlarım var.
Temel mesajım ise tek: ‘Parasını yöneten
hayatını yönetir!’ Bölümler çok kısa ve
kolay okunuyor. Mesela ev alma, borçla
baş etme ya da piyango, miras gibi ani
gelen bir para olduğunda ne yapmak
gerektiğine dair her şey var.