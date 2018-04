Parasını yöneten hayatını yönetir

Televizyonda ‘paramızı nasıl yönetiriz?’in cevabını anlatıyor...

Yeni bir kitabınız çıktı; ‘Cebinde Mucize Yarat’... Bu kitapta okuyucularınızla neler paylaştınız?

Ben “Kişi hayatının, kadınlar da evinin CFO’su (Chief Financial Officer) yani finansal başkanı olabilir yeter ki karar versin” diye yola çıktım. Ben bunun için yanınızdayım. Sadece bir telefon, e-posta kadar yakınım. “Haydi ne duruyorsunuz?” dedim. Ve benim bu çağrıma kadınlar, erkekler, gençler hatta çocuklar ses verdi. Binlerce kişiyle birebir görüşüyorum. www.paradurumu. tv internet sitemizden, gazeteden, televizyon programından gelen soruları da yanıtlıyorum. Bugüne kadar Para Durumu’na 10 bini aşkın kişi soru sordu. Ama ulaşamadığım, bana ulaşamayan kişilere de ulaşmam gerekiyordu. Ünlü düşünür Montaigne’nin dediği gibi “Paranın saklanması kazanılmasından daha zahmetli bir iştir.” İşte kitap fikrinin çıkış noktası bu oldu. İnsanlara başları her sıkıştığı zaman kılavuzluk edecek, ceplerinde mucize yaratabilecekleri ipuçları ile dolu, kolay okuyabilecekleri bir başucu kitabı hazırladım. Kitapta herkese, her konuda mesajlarım var. Temel mesajım ise tek: ‘Parasını yöneten hayatını yönetir!’ Bölümler çok kısa ve kolay okunuyor. Mesela ev alma, borçla baş etme ya da piyango, miras gibi ani gelen bir para olduğunda ne yapmak gerektiğine dair her şey var.