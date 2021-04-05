Sınavlara nasıl çalışılır? Sınav kaygısı nasıl giderilir?

Yakında bir sınavınız var ve endişelisiniz... Ne yapacağınızı bilmiyor musunuz? Nereden veya nasıl başlayacağınızdan da emin değil misiniz? Panik yapmayın! Bir sınava nasıl çalışılacağını adım adım yazımızdan öğrenebilirsiniz. Sınavlara nasıl çalışılır diyorsanız www.princetonreview.com'un 8 önerisine bakabilirsiniz. Peki, sınav kaygısı nasıl giderilir? Bu sorunun yanıtını da makalemizde bulabilirsiniz...

1. Doğru soruları sorun

Sınav gününde yüzleşmek istemediğiniz bir şeyle karşılaşmak istemezsiniz. Çalışmaya başlamadan önce bu önemli soruların yanıtlarını almaya çalışın.

Sınavın kapsamı ne? Hangi konulardan sorular gelebilir?

Sınavın formatı nedir? Çoktan seçmeli mi? Kısa cevaplı mı? Yazılacak makaleler olacak mı?

Sınav kaç puan?

Hazırlanmaya yardımcı olacak özel çalışma ipuçları var mı? (Öğretmeniniz sizin için en iyisini bilir)



2. Programınızı hazırlayın

İyi bir plan yaparsanız, çalışmak için zamanınızı daha verimli kullanabilirsiniz. Hangi konuları ele almanız gerektiğinin ve bunlara ne zaman çalışacağınızın bir listesini yapın. Hazırladığınız programa olabildiğince erken başlayın ve yolunda gitmesi için her gün ne kadar çalışmanız gerektiğini belirleyin.

3. Notlarınızı toparlayın

Tüm sınıf notlarınızı, testlerinizi, çalışma sayfalarınızı toplayın. Öğretmeninizin önemli bulduğu konuları bilmek için önceki ödevlerinizi de kontrol edebilirsiniz. (Ayrıca, geçmiş sınav hatalarınızdan da ders alabilirsiniz).

4. Daha akıllıca çalışın

Öncelikle çalışacağınız konuya önem vererek ezberden uzaklaşabilirsiniz. İlk olarak sınavda kesin çıkacağını düşündüğünüz konularla başlayın daha sonra sınavda olabilecek muhtemel konulara ve ardından sınavda olabileceğini düşündüğünüz konulara odaklanın. Önce zor olanlarla başlarsanız takıldığınız konularda öğretmeninizden yardım almak için zamanınız olur.

5. Karıştırın

Artık sınavda olacağını tahmin ettiğiniz konuları iyileştirme zamanı. Tarih dersi için ipucu kartları hazırlayın, biyoloji notlarınızın ana hatlarını çizin. Çalışmak ve konuları akılda tutmak için bu gibi farklı yöntemleri inceleyebilirsiniz. Örneğin notlarınızı gözden geçirin ve okuyarak, yeniden yazarak, ardından yüksek sesle söyleyerek kilit noktalara odaklanın. Bazı öğrenciler bu yöntemi oldukça yararlı buluyor.

6. Sizi motive eden nedir?

Toplu olarak çalışmak daha verimli çalışmanıza yardımcı olabilir. Notları birlikte karşılaştırmak, zor kavramların üzerinden geçmek, tekrarlar yapmak olumlu sonuç verecektir. Aynı zamanda kendinizi ara ara ödüllendirmeyi unutmayın.

7. Uykunun önemi

Sınav haftasında uyku rutininize dikkat edin böylece sınav günü zinde bir şekilde hazır olursunuz.

8. Sınav için getirmeniz gerekenleri unutmayın

Sınava getirmenize izniniz olan şeyleri öğrenin ve gerekli olanları unutmayın. Kalemlerinizi ve kağıtlarınızı unutmadan sınava hazır olun.



SINAV KAYGISI NASIL GİDERİLİR?

Peki, sınav kaygısı nasıl giderilir? Elele arşivinden (2016) bir haberle sınav kaygısına karşı yapılabilecekleri şöyle sıralayabiliriz:

Kaygı, hayatın olağan akışında, bazı stres durumlarında her insanın zaman zaman duyumsadığı temel duygulardan biridir. Kimi insanlar kaygıyı korkulacak, hayatı mahvedecek bir öcü olarak görür. Sanılanın aksine kaygı kurtulunması, yok edilmesi gereken bir duygu değildir. Düşük kaygı düzeyi kişiyi umursamaz yapar, sorumluluklarını ertelemesine, işlerin birikmesine neden olabilir. Ilımlı düzeyde kaygı enerji verir, içsel motivasyonu arttırır ve kişiyi hedefine ulaşması için harekete geçirir. Aşırı kaygı düzeyleri ise kişiyi harekete geçirmek yerine hiçbir şey yapamaz duruma getirebilir, kişinin işinden gücünden olmasına neden olur.

Çocuk ve Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Fırat Hamidi, çocuklarda sınav stresini ve sınav kaygısının nasıl en aza indirileceği konusunda bilgi verdi (2016)

Sınav kaygısı

Sınav kaygısında sınav ve sonuçlarına dair aşırı, çarpıtılmış olumsuz düşünceler vardır. Bu düşünceler kişinin aşırı endişe duyumsamasına neden olur ve bedende, zihinde birtakım değişikliklere sebebiyet verir.

Sınav öncesinde ya da esnasında, sınavla ilgili değerlendirme öncesinde ya da esnasında ellerde uyuşma, terleme, titreme, mide ağrıları, baş ağrısı, baş dönmesi, zihnin boşalmış hissi, yüzde kızarma, nefes alamama gibi belirtileri yaşıyorsanız sınav kaygınız olabilir. Bu belirtilerle beraber kişinin zihninde olumsuz düşünceler hakimdir. Bu durum, kişinin sınav öncesinde edindiği bilgi ve becerilerini sınav esnasında gösterememesine, performans düşüklüğüne ve başarısızlığa götürebilmektedir. Ve en nihayetinde kendini gerçekleştiren kehanet gibi kendisi ile ilgili değersizlik yetersizlik düşünceleri olan kişinin bu düşüncelerinin pekişmesine neden olur.

SINAV KAYGISINA KARŞI 9 ÖNERİ

Sınav kaygısı yaşıyorsanız, bunları deneyin:

1. Beslenmenize dikkat edin.

2. Düzenli yormayacak şekilde spor aktiviteleri, egzersizler yapın.

3. Uyku hijyenini sağlayın.

4. Sınavlara en iyi şekilde, bir plan ve program dahilinde hazırlanın.

5. Zamanı iyi kullanın. (hazırlanma aşamasında ve sınav esnasında)

6. Kendi kapasitenizin farkına varın ve gerçekçi beklentiler ve hedefler koyun.

7. Sınav ve sonuçları ile ilgili olumlu tutum ve düşünceler geliştirin.

8. Yeterli ve uygun bir hazırlık aşamasından geçtikten sonra sınavdan sonra sonuç ne olursa olsun kendinizi ödüllendirin.

9. Bedeninizdeki belirtileri fark ettiğiniz anda doğru nefes alma teknikleri ve gevşeme egzersizleri ile kendinizi rahatlatın.

Tüm bunlara rağmen yine de baş etmekte zorlanırsanız profesyonel destek almanızda fayda olabilir.