Şizofreni nedir? Ne değildir?

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Son dönemde herkesin birbirine kolayca söylediği şizofreni hastalığının derinlerine indik!

Son birkaç yıldır özellikle bazı sanatçılar, içinde bulundukları durumu tanımlamak veya bir olayı yorumlamak için “şizofrenik bir durum” şeklinde ifadelerde bulunuyorlar. Peki nedir bu şizofreni?

Prof.Dr. Mansur Beyazyürek / Seninle

Şizofreni çok ciddi, uzun bir sürece dayanan, tanısı ancak uzman kişilerce, bazen aylarca süren takiplerden sonra konan ‘psikotik’ dediğimiz belirtiler kümesidir. Düşünce, algı, duygu ve davranışlarda değişikliklerle kişinin işlevlerinde önemli bozukluklara neden olan belirtilerin görüldüğü süreğen (müzmin-kronik) bir hastalıktır.

Gerçeği değerlendirme yetisi azalır

Bu durum hastanın gerçeği değerlendirme yetilerini ileri derecede bozar. Algı ve muhakeme bozuklukları görülür. Tıpta halüsinasyon olarak tanımlanan objesiz algı akut dönemler sıkça görülür (Kimsenin göremediğini görme, işitmediğini işitme, hissetme gibi) hezeyan denilen muhakeme bozukluğu halüsinasyonlara eşlik eder (Başkaları için uygunsuz ve imkansız görünen, doğru olmayan tuhaf fikirler). Alevlenme dönemini yatıştığı dönem izler. Depresyona benzer durumlar sıkça görülür. Bellek problem çözme, planlama, soyutlama gibi düşünme süreçleriyle ilgili bozukluklar ortaya çıkabilir. Şizofreni hastalarının büyük bölümü üretken yaşam süremez. Destekle, tedaviyle bir kısmı az beceri gerektiren işlerde çalışabilirler.

İlaçla tedavisi mümkün

Tedavinin temelini antipsikotik grubu ilaç tedavisi oluşturur. Bir psikiyatri uzmanın kontrolünde uzun süreli ilaç tedavileriyle günlük yaşantılarına dönebilirler. Tedavide, ilaçlara ek olarak destekleyici, bilgilendirici bireysel, grup ve aile tedavilerinin uygulanması da önemli yarar sağlar. Örneğin son yıllarda oluşturulmuş sosyal destek grupları (Şizofreni Dostları Derneği gibi) bu konuda çok etkin çalışmalar yapmakta.

