Sosyal medya paylaşımlarındaki siz, gerçek siz misiniz, yoksa bu mecralara yansıttıklarınız bilinçaltınızın bir yansıması mı? Uzmanlar, ruhsal sorunları olan kişilerin sosyal medyadaki paylaşımlarının gerçek kişiliklerini ortaya çıkarabildiğini düşünüyor.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ruhsal sorunları olan kişilerin sosyal medyadaki paylaşımlarının gerçek kişiliklerini ortaya çıkarabildiğini bildirdi.Tarhan, hayatın bir parçası haline gelen sosyal medyanın bilinçsiz kullanılması halinde kişinin olumsuz etkileneceğini belirterek, bilinçsiz kullanılan sosyal medyanın kişilikgelişimini tamamlayamamış gençlerde ya da ruhsal sorun yaşayanlarda farklı etkiler yaratabileceğini kaydetti."Bazı kişiler, belli bir güç ve kontrol ellerine geçtiği zaman bastırdığı duyguları, yaptığı rolleri, daha çok ortaya çıkarıyorlar. Sosyal medya da, insanın gerçek kişiliğini daha kolay ortaya çıkarabiliyor" ifadesini kullanan Tarhan, sosyal medyanın en büyük psikolojik özelliğinin "kişinin evinin güvenli ortamında kendini özgür hissetmesi" olduğunu aktardı.Tarhan, tıpkı alkol alan bir insan gibi, sosyal medyaya giren bir kişinin de bastırdığı duyguları, korkuları ve gerçek kişiliklerinin ortaya çıkabildiğini ifade ederek, özellikle gençler ya da olgunlaşmamış kullanıcıların kendilerini o anda güvende hissettiğini, sosyal medya içerisinde rahatlıkla kimliğini sakladığını, farklı şeyler yaptığını, normal hayatta söylemediğiyalanları söyleyebildiğini, korkularını, içindeki sahteciliği ortaya çıkarabildiğini bildirdi.Bu nedenle sosyal medyanın özellikle kendini güvenli hissederken insanın çok güvensiz şeyler yapmasına neden olabildiğini dile getiren Tarhan, sosyal medyaya kolay erişilebilmesi ve bu platformun maliyetinin düşük olması nedeniyle insanların sosyal medyayla ilgili iletişime çok daha kolay girebildiğini belirtti.Prof. Dr. Nevzat Tarhan, açıklamasında şunları kaydetti:"Kişi bir insanın yüzüne karşı söyleyemediği şeyi sosyal medyada rahatlıkla söyleyebiliyor. Sosyal medya rastgele konuşanın bilinçaltını ortaya çıkarıyor. Dürüst olmayan bir kimse sosyal medyada çok daha kolay anlaşılıyor. Sabah söylediğini akşam farklı söyleyebiliyor. Gerçek yaşantısından farklı bir yaşantısı olduğunu söyleyebiliyor. Sosyal medya doğru kullanılırsa faydalarının da olduğu unutulmaması gerekiyor.Sosyal medya kişinin psikolojik sağlığını olumlu veya olumsuz etkileyen önemli bir araçtır. Bu nedenle sosyal medya hesaplarının ziyareti ile ilgili kişinin kendini disipline etmesi gerekiyor. Kişinin kendisi ile ilgili farklı ilgi alanlarını geliştirmesi, internet üzerinde geçirilen zamanın bir kısmını yeni yeteneklerini keşfetmeleri üzerine harcayabilirler. Bağımlılık ileridüzeyde ve kontrol altına alınamayacak boyutta ise mutlaka profesyonel bir destek almaları gerekmektedir."(AA)