Olumlamalar, 1920’li yıllardan bu yana düşüncelerimizi ve yaşamımızı değiştirmek için hayatımızda yer alıyor. Ancak değişimi başarmak için sözcüklerden daha fazlası gerekiyor.
Derleyen: Ayşegül Uyanık Örnekal / Pozitif
Fransız Emile Coue, her sabah ve akşam hiç aksatmadan kendini şu sözlerle telkin etmiş: “Yaşadığım her gün, kendimi her yönden daha da iyi hissediyorum.” Coue, bu sözleri söylediğinde takvimler 1920’lerin ilk yıllarını gösteriyordu, tüm dünyayı derinden sarsan bir savaşın sonrasını... Coue, yaşadığı günlerde takındığı iyimser tavrını yenileyerek, bu kez de, “Birinci Dünya Savaşı geride kaldı. Şu andan itibaren her şey daha iyi olacak” demeye başladı. Yaşamı günden güne daha da iyiye giden Coue, kendi buluşu olan “kendini iyimserce telkin yöntemi”ni çevresindekilerle de paylaştı. 1920’ler çok güzel geçti, ta ki 1929’daki Büyük Buhran ve İkinci Dünya Savaşı günlerine dek...
Emile Coue’den yaklaşık 50 yıl sonra, bu kez de Louise Hay, Coue’nunkilere benzer onlarca yeni olumlamayla dikkat çekti. Ardından tespitlerine teşhis de ekleyerek, “Eğer sırtınız acıyorsa, bu, dünyada desteklenmediğinizi düşündüğünüz anlamına geliyor” dedi. Tedavi için de şu olumlamaları önerdi: “Biliyorum ki yaşam her zaman beni destekler!” Bu sayede birçok kişinin sırt ağrıları kayboldu. Doğru yerde, doğru durumda, doğru olumlama kişilerin hep yanında oldu.
Olumlama mekanizması nasıl çalışıyor?
Aklımız, dünya hakkında ne söylediğimize ve amaçlarımızı nasıl biçimlendirdiğimize karşı çok dikkatli... Kendimize güvenerek, içten bir isteğimiz olursa içinde bulunduğumuz durum değişebiliyor. Evet, bu kesinlikle sihirli bir güç... Adeta plasebo ilaçları gibi, isteklerimizin gerçekleşmesi bize kendimizi iyi hissettiriyor.
Olumlamanın üç ana özelliği var:
' Olumlama kesinlik içeriyor. Bizi daha sağlam ve dik tutan bir güç gibi, tutku ve güçle söyleniyor.
' Olumlama birinin kendi varlığıyla uyumlu oluyor. Onun hayatınızdaki bir an ya da yaşamınızın bir bölümündeki duruma uygunluğunu hissediyorsunuz. ' Olumlamanın, olumlamayı gerçek yapmak için evrensel enerjiyi çeken bir çeşit manyetik gücü bulunuyor.
Olumlamalar neden çalışmaz? Gazetede son piyango talihlisinin her sabah aynaya bakıp, “Piyangoyu kazanacağım!” dediğini okudunuz. “ İşte diye düşünüyorsunuz, "Belki de güçlü niyetler işe yarıyor" Sonra birkaç milyon insanın aynı şeyi söylediğini ve biri dışında, hepsinin yanıldığını fark ediyorsunuz. İyi ama hangimizin sonuçlanmamış dileklerden oluşan bir geçmişi yok ki? Belki birçoğumuzun sabrı zorlandı ve kırıldı bu yolda. Hatta şu anki durumun acımasız gerçeklerini uzun bir süre yok sayarak ardından kendi düşüncelerimize de inanmayacağız. Peki şu ana kadar yanlışlık yapmış olabileceğinizi düşündünüz mü? Belki de doğru şeyi dilemiyordunuz, olamaz mı? O yüzden tekrar deneyin. Ve tekrar... Ve tekrar... Olumlamalara başladıktan kısa bir süre sonra istediklerinizi aslında hak etmediğinizi düşünerek, koyduğunuz hedeflerin işe yaramaz olduğu fikrine kapılacaksınız. Olmasını istediğiniz bir şey düşünün, siz daha nasıl olacağını biçimlendiremeden, düzinelerce aykırı düşünce ortaya çıkacak; Kendini suçlama, böyle hedefler belirlediği için kendisiyle alay etme, geçmiş başarısızlıkların tekrar tekrar hatırlanması gibi... Bunları üzüntü kaynağı değil de dikkat dağılması olarak adlandırırsanız, emin olun kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Gerçek şu ki olumlamalar işe yarar ve işe yaraması gerekir; yeter ki siz bunları uygulama konusunda daha akıllı olun.
İki olumlama örneği
Olumlamaları kullanırken başarılı olmada size yardım etmesi için aşağıdaki iki şeklini ayırt etmelisiniz:
“Bu sahip olmak istediğim şey!”
“Bu hissetmek istediğim şey!”
“Bu sahip olmak istediğim şey!”
Söz gelimi, 5 milyon dolarlık bir ev istiyorsunuz. Peki o eve sahip olmak size mutluluk getirecek mi? Yoksa sadece sahip mi olacaksınız?
Bizler modern yaşamda bazı şeylerin mutluluk getireceğini düşünmeye şartlandırıldık. Reklamın amacı da bu değil mi? Müşteriyi, mutluluk getireceğini düşündüren bir spor araba, değişik giysiler, gerekli gereksiz cihazlar ya da yeni bakım ürünlerini düşünmesi için hipnotize etmek... Peki tüm bunlar bizi kandırmaya çalışırken, her şeyden daha önemli olan nasıl hissettiğimizi kontrol etme yeteneği bize neden öğretilmiyor?
“Bu hissetmek istediğim şey!”
Ağırbaşlılık, pozitiflik veya size yönelmiş olan sevgi... Bunların hangisi daha değerli? Kendimizi bizim dışımızda, etrafımızdan birinin veya bir şeyin mutluluğumuzdan, iç huzurundan veya refahından sorumlu olduğumuzu hissetmeye şartlandırılıyoruz. Hiçbirimize ne hissettiğimizi kontrol etme yeteneği öğretilmiyor. O nedenle kendinize, “Şu anda doyasıya yaşıyorum ve seviyorum” ya da “Burada mutluyum, özgürce yaşıyorum” gibi olumlamalar belirleyin. Bunlar, hoş olmayan bir tecrübeyle yüzleşirken verilebilecek güçlü cevaplar olabilir.
Unutmayın ki düşüncelerinizin süzgecini değiştirebilirsiniz. Bu sayede hayatın zorluklarına, neşe ve huzurla karşı koyabilirsiniz.
Bir dakikalığına sizin için sinir bozucu olan durumları düşünün. Sonra basit bir ben ifadesi oluşturarak, banyodaki aynanıza ve arabanızın gösterge paneline yapıştırın. Gönderme yapın, okuyun, tekrar edin: Alışkanlık kalıbınızı değiştirin ve dış etkenlere bakmadan, size daha fazla neşe ve mutluluk getirecek olan olumlamayı yaratın. Sinirinizi bozan ve sürekli karşınıza çıkan olayları doğru konumlandırarak onlardan korunabileceğinizi unutmayın. Bunun için kendinize basit bir ifade bulun ve bu olumlamayı düzenli olarak, her gün kullanın. Göreceksiniz karşılaştığınız davranış tamamen değişecek.
Dikkat dağılmalarına karşı önlem alın
Peki şu dikkat dağılmaları? Sizi niyetinizden uzaklaştıran, odaklanmanızı engelleyen dalgınlıklar? Öncelikle onların farkına varın. Açık kalp ameliyatı sonrası iyileşmede duanın etkisi üzerine yapılan bir çalışmada, ameliyatlı hastaları kontrol grubu ve onlar için dua eden diğerleri olarak ikiye ayırdılar. Dua edenler ikinci gruptan tek bir hastaya odaklanarak, "İyileşmen hiçbir zorluk olmadan çok ama çok hızlı olsun" dedi. Bu noktada düşünmeden söylediğiniz olumlamalar hakkında dikkatli olun. Çünkü negatif ifadelerin aklı karıştırdığı gibi, güçlü bir olumlamadaki kuvvetli güveni engelleyeceğini de unutmayın! "Hiçbir zorluk olmadan" demek "kaygı yok" "sorun yok" anlamına gelebilir. Ancak "zorluk" kelimesindeki negatif etki aklınızı karıştırabilir ve olumlamanızın başarısız olmasına neden olabilir.
Dikkat dağılmaları, ilk önce olumlamaların içine sızar. Seçtiğiniz olumlamadan daha güçlü inançların nerede olduğunu keşfetmelisiniz. Saklamak yerine onlara bir ses verin. Eğer seçtiğiniz olumlama “huzurluyum” ise ama kendinizi çok sinirli hissediyorsanız, yalnızca “huzurluyum” demeyin, içinizdeki öfkeyi yok saymayın. Öfkenizi hissetmek için güvenli bir yer bulun ve başka birine patlamak yerine, zararsız bir şekilde onu serbest bırakın. Homurdanın, yatağın üzerindeki yastığa vurun ya da 10 defa şınav çekin. Bu sayede öfkenizin içinizde büyümesine izin vermeyin. Daha sonra da olumlamanıza odaklanın.
Basitten başlayın. Unutun niyetinizi! “Piyangoyu kazanacağım!” deyin ama elbette bir bilet alın, sonra gülümseyin ve açık olun. Kendinizi belirli bir şey isteyerek başarısızlığa ayarlamayın. Olumlamalarınızı şu ruh halinde hedefleyin: “Her gün, her yönden kendimi daha da iyi hissediyorum.”
Adım adım olumlama hazırlama rehberi
Etkili olumlamalar hazırlamak ve bunları uygulamak için bazı temel adımlar var. Bunlar:
- Bir varlık listesi yerine arzuladığınız bir duygu veya ruh hali seçin.
- Konuşmalarınız birinci tekil şahıs ve şimdiki zaman olsun. “Neşeliyim”, “Huzurluyum” veya “İşimden memnunum” deyin.
- Sürekli olan ve sizi sinirlendiren bir şeyle başlayıp, rahatsızlığınızı karşılayabilecek bir ifade bulun. Örneğin; “Hayattan zevk alıyorum!”. Bu, sinirli biri için uygun bir olumlama olabilir.
- Günlük rutinlerinizden çıkıp, yaratıcı keşiflerle uğraşın. Eğer daha önce depresyon geçiren biriyseniz ve “Hayattan zevk alıyorum!” ifadesi sizin seçili olumlamanızsa, günlük eylemlerinizi değerlendirmeye alın. Olumlama ifadenizi söyleyin ve yolunuzu değiştirip bir gül koklayın ya da çocukların oynadığı bir yerde durun ve onların sallanırken, koşarken veya gülerken hissettikleri neşeyi duyumsayın.
- Olumlamayı kısa ve odaklı tutun. Yaratıcılığınızı en çok kurutan, tekrar eden bir durumu düzeltmeye çalışın.
- Basit bir olumlama ile başarıya ulaştığınızı hissettiğinizde daha kapsamlı ifadelere geçebilirsiniz. Olumlama sayesinde, söylemek ile yaratmak arasındaki farkı hissedin.
- Olumlamayı söylediğinizde hangi dikkat dağılmalarının oluştuğunu gözlemleyin. Dikkatinizi vermek için yaratıcı ve neşeli yollar bulun. Belki de abartarak “Huzurluyum” deyip, ardından öfkeniz yükseliyorsa ayağınızı yere vurun ve sinirli hareket edin. Sonra güven ve uyuşmayla “Huzurluyum” ifadesine geri dönün. Eğer hala sinirliyseniz, ayağınızı birçok kez yere vurun veya aşağı yukarı zıplayın ve homurdanın. Ardından yeniden “Huzurluyum” deyin. Sonuç olarak, huzurlu ruh haliniz öfkenizden daha sesli olacaktır. Az önce ruh halinizde değişim yarattığınızın farkında mısınız?