Stres ve kaygı, çağın en büyük sorunlarından... Onlarla başa çıkmanın yolu ise doğru nefes almaktan geçiyor.

Stres ve kaygıyı günde sadece birkaç dakikalık egzersizle yenebilirsiniz. Uzmanlara göre, bebekler ve çocuklar karından nefes alıkları için mutlu ve kaygısız. Yetişkinlerin stres ve kaygıdan uzak, sakin ve huzurlu olabilmesinin yolu ise yeniden -çocukken olduğu gibi- karından nefes almaktan geçiyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, doğru nefes alıp vermenin yalnızca vücudun ihtiyacı olan yeterli oksijeni almanın yanı sıra sakin ve huzurlu olmaya da yardımcı olduğunu belirterek, “Bebek ve çocuklar daha sıklıkla karından nefes alıp verirler. Onların mutlu, kaygısız, neşeli ve stressiz olmalarının sebebi de budur. Ergenlikle birlikte göğüs solunumu yapmaya başlarız. Bu da karın solunumunun elimizden alınması anlamına gelir” diyor.

İşte doğru nefes almak için yapılabilecekler...



6 adımda doğru nefes!

Elinizi karnınıza koyun. Burnunuzdan aldığınız nefesle karnınızı şişirin. Korkmayın ne kadar şişerse o kadar iyi olacaktır. Tamamen şiştiğini düşünüyorsanız, karnınızdaki havayı ağzınızla ıslık çalar gibi yavaşça verin.

Başlangıçta dört saniyede aldığınız nefesi sekiz saniyede vermeyi deneyin. Süreyi ikişer kat artırarak devam edebilirsiniz.

Karnınızdan nefes alıp vermeyi öğrendiyseniz bu egzersizleri ayakta, sandalyede otururken, sırt üstü yatarken de yapabilirsiniz. Bunu yaparken nefes alıp vermenizi engelleyecek kıyafetleri tercih etmeyin.

Eğer sırt üstü yatıyorsanız, kollarınızı hafifçe yana doğru alın. Bacaklarınızı düz de tutabilirsiniz, dizlerinizi bükerek ayaklarınızı yere de koyabilirsiniz.

Eğer oturuyorsanız, kollarınızı sandalyenin kenarına koyun. Ayaklarınız tam olarak yerde ve sandalye sırtınızı destekleyecek şekilde gevşek pozisyonda egzersizleri yapın.

Ayaktaysanız, ayaklarınızı kalçanızın genişliğinde açın ve her iki bacağınıza eşit ağırlık verin.

Bu egzersizin çocukken farkında olmadan yapılan karın solunumunu anımsatacağını ve alışkanlık haline getireceğini söyleyen Doç. Dr. Defne Kaya, “Bu egzersizi günde 3-5 kez tekrarlayın. Ev işi yaparken, yürürken, ders çalışırken, işte, toplantıda, tatilde güneşlenirken kısacası yaşamınızın her anında bu yöntemi uygulayın” diyor.

