Stres ve kaygıyı günde sadece birkaç dakikalık egzersizle yenebilirsiniz. Uzmanlara göre, bebekler ve çocuklar karından nefes alıkları için mutlu ve kaygısız. Yetişkinlerin stres ve kaygıdan uzak, sakin ve huzurlu olabilmesinin yolu ise yeniden -çocukken olduğu gibi- karından nefes almaktan geçiyor. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, doğru nefes alıp vermenin yalnızca vücudun ihtiyacı olan yeterli oksijeni almanın yanı sıra sakin ve huzurlu olmaya da yardımcı olduğunu belirterek, “Bebek ve çocuklar daha sıklıkla karından nefes alıp verirler. Onların mutlu, kaygısız, neşeli ve stressiz olmalarının sebebi de budur. Ergenlikle birlikte göğüs solunumu yapmaya başlarız. Bu da karın solunumunun elimizden alınması anlamına gelir” diyor.
İşte doğru nefes almak için yapılabilecekler...
6 adımda doğru nefes!
Bu egzersizin çocukken farkında olmadan yapılan karın solunumunu anımsatacağını ve alışkanlık haline getireceğini söyleyen Doç. Dr. Defne Kaya, “Bu egzersizi günde 3-5 kez tekrarlayın. Ev işi yaparken, yürürken, ders çalışırken, işte, toplantıda, tatilde güneşlenirken kısacası yaşamınızın her anında bu yöntemi uygulayın” diyor.