Süper kadın sendromu

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Eşi, işi ve çocuğu için mükemmelin peşinde koşan pek çok kadın, istediği standartları tutturamadığında psikolojik sorunlar yaşıyor. Sonuç ise çevremizdeki birçok kadında görülen ‘süper kadın’ sendromu oluyor. Önce şunu kabul edelim, hayatımızın her alanında mükemmel olamayız.

Yazı: Seçil Kılıç

İyi bir eş, anne, evlat ve iş kadını olmak… Birçok rolü aynı anda ve mükemmel bir şekilde yapma zorunluluğu hissetmek, günümüzde çoğu kadının yaşadığı psikolojik bir buhran. Eğer siz de mükemmeli bulmak için çabalıyor ve hatta kendinizi paralıyorsanız, süper kadın sendromuna yakalanmış olabilirsiniz!

Küçük yaşlarda şekilleniyor

Aslında bu durum daha küçük yaşlarda başlıyor. Kız çocukları daha küçük yaşlardan itibaren erkek çocuklarına göre daha sorumlu ve daha aklı başında olmak zorunda. Yaş ilerledikçe bu baskılar şekil değiştirerek devam ediyor. Toplumsal şartlardan dolayı kendi ayakları üzerinde durabilmek, başarılı bir iş kadını, iyi bir eş ve fedakar bir anne olmak süper kadının olmazsa olmazları.

