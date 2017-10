Hayatımızın daha iyi bir versiyonu olabilir mi? ThetaHealing uygulayıcısı ve eğitmeni Sühan Akgün ile Theta şifasını, enerjileri ve kendi gerçekliğimizi nasıl yaratabileceğimizi konuştuk.

Yazı: Burcu Öztınaz Kömürlü/Pozitif dergisi



Kendi kendimize yapmaya çalıştığımız olumlamaların, pozitif niyet çalışmalarının temelinde yeni inanç oluşturabilmek var. Fakat bizi engelleyen kemikleşmiş inançlarımız bir noktada ket vuruyor oluşturmaya çalıştığımız değişimlere... Bilinçaltındaki negatif inançları değiştirebilmek emek istiyor. Fakat bunu değiştirme niyetinde bulunmak da ilk adım. Niyetinizi bildirdikten sonra sizi buna ulaştıracak yolları veya teknikleri çıkarıyor hayat önünüze. Beynimizi bir bilgisayar gibi düşünürsek, arada eski programları yenisiyle güncellemek lazım! Her şey bu kadar hızla değişirken eski inançlar artık işimize yaramıyor, gerçekten de hizmet etmiyor yeni sistemde hiçbiri. Yeni inanc��lar, yeni deneyimler sağlıyor. İnançlar DNA’mızda kayıtlı olan enerjisel kodlar ve kodlar değiştiğinde gerçekliğimiz değişiyor. Bunu amaçlayan tekniklerden biri ThetaHealing. “Kendi yaşamımızı kendi düşüncelerimizle yarattığımızı bilip, yaydığımız enerjinin bize deneyim olarak geri döndüğünü bildiğimizde hayatımızın kontrolünü ele alırız” diyen ThetaHealing uygulayıcısı ve eğitmeni Sühan Akgün ile Theta şifasını, enerjileri ve kendi gerçekliğimizi nasıl yaratabileceğimizi konuştuk.



Öncelikle kendinizden bahseder misiniz? Nasıl başladınız bu yolculuğa?

Kişisel gelişim yolculuğum 30’lu yaşlarda yanıtını merak ettiğim şu soruyla başladı aslında: “Acaba kendimin en iyi hali nasıldır?” Bu bir kendini keşif yolculuğuydu. Yakın bir arkadaşımla psikoloğa gitmeye karar verdik. Bize “Niye geldiniz?” diye sorduğunda “Hiçbir şikayetimiz yok ama kendimizin en iyi halini merak ediyoruz” dedik. Her şey böyle başladı. Sonra eşlerimizle beraber gittik seanslara. Beş çift, iki yıl boyunca grup terapi yaptık. Bu bizim ilk deneyimimizdi ve nefis bir yolculuktu. Tabii 80’li yıllarda bu kadar çeşitli yöntem yoktu ama bu yola bir kere başladıysanız arkası geliyor. Daha sonra psikoterapi ve ardından transandantal meditasyon yaptık. Bu sırada eşim yoga öğrendi ve evde yoga da yapmaya başladık. Birçok seminere katıldık ve bütün öğrendiklerimizi hayatımızda deneyimledik. Tüm bu gelişimler bizi epey bir yere getirmişti. Bu sırada İngilizce öğretmenliği yapıyordum. Çalıştığım okulda bir arkadaşım reconnection enerjisiyle ilgileniyordu. Bir yakınım hastalanınca ona uzaktan enerji göndermişti. Enerjiyi keşfim ve şifayı gözlemleyişim öyle başladı. Kendim de bunu deneyip başarabildiğime tanık olduktan sonra enerjiyle şifalanma nasıl mümkün olabilir diye teknik aramaya başladım. Birçok eğitim tanıtımına ve seminere gittim. Altı yıl önce de ThetaHealing ile karşılaştım ve sonunda aradığımı bulduğumu hissettim.



Her şeyin enerji olduğunu hepimiz bir seviyede kabul ediyoruz fakat şifanın enerjiyle kolayca gelebileceğine çoğu zaman inanmıyoruz sanırım.

İnsan kendini şifalandırabilir, bunun çok basit bir sebebi var. Hepimiz enerjiden oluştuk, tüm evren enerji ve her şey bir enerji formu. Söz ve düşünce de enerjidir, sadece gözle göremiyoruz ama sonuçlarını fiziksel dünyada yaratıp yaşıyoruz. Sonucu gördüğümüz zaman, göz gördüğü el tuttuğu için biz onun gerçekliğine inanıyoruz. Sonuç ortadadır fakat sebebi onu yaratan enerjidir, yani kişinin kendisidir. Enerjinin prensiplerine bağlı yaşıyoruz, enerji kaynağına dönüyor ve belirli frekanstaki enerjiler birlikte hareket ediyor. Duygular, düşünceler, inançlar da enerji olduğu için eğer isterseniz bunu gözlemleyebilir ve bu şifaya tanık da olabilirsiniz.



ThetaHealing nedir? Adı “teta” diye bildiğimiz beyin dalgasından mı geliyor?

ThetaHealing derin bir meditasyon tekniği. Meditasyon yaptığımızda beyin alfa frekansında olur, yaratım gücü daha yüksektir. Fakat teta dalgasına girebilmek için daha derin bir meditasyona ihtiyacımız var. Teta beyin dalgası aslında derin uykuya girerken ve derin uykudan çıkarken, beynin doğal olarak girdiği frekanstır. Beyin teta frekansında iken gözlem (imgeleme) yaparsanız yaratım gücü çok yüksektir. Bu sebeple şifaya anda tanık olabilirsiniz. Herhangi bir gözlem yaptığınızda o zaten gerçek olur. Duygu, düşünce ve inançlarımızın yüzde 10-12’si bilinçli akılda tutulur, geri kalanı bilinç altındadır. ThetaHealing tekniği ile bilinçaltındaki inançlarınızı bulup bunun değişimine tanık olabilirsiniz. Artık kişiye hizmet etmeyen duygu, düşünce ve inançların enerji olarak değişiminin gözlemini teta seviyesinde yaptığınızda bu sizin gerçeğiniz oluyor. Şifa anda oluyor. Değişime şahit olmak ve sadece gözlemci olmak yeterli.



Nasıl ortaya çıkmış bu yöntem?

ThetaHealing’in kurucusu Vianna Stibal. Kendisi bir enerji terapisti. Kanser olduğunu öğreniyor, doktorlar çok fazla bir ömrü kalmadığını söylüyor. Vianna Stibal bunun üzerine bütün bildiklerini içsel rehberliğiyle birleştirerek kendi üzerinde uygulamaya başlıyor ve kendini iyileştiriyor. Daha sonra kendini bulduğu bu yönteme adayarak başkalarını iyileştirmeye başlıyor. Ondan eğitim aldığımızda eğitmen olabiliyoruz ve başkalarına öğretebiliyoruz. Bu herkesin öğrenebileceği bir teknik. Zaten sizde mevcut olan bir enerjiyi gözlem yaparak yönlendirmeyi öğreniyorsunuz.

Hipnoz, regresyon veya NLP’den farkı nedir? Sonuçta hepsinde bilinçaltına inerek çalışılıyor.

ThetaHealing’in en belirgin özelliği ve en büyük farkı enerjiyi kolaylıkla gözlemleyebilmeniz ve şifanın anda olması. Şifa anda olur çünkü bu şifayı beyin teta frekansındayken yaparsınız. Diğer yöntemlerden farklı olarak burada her şeyden önce uygulayıcının beyni teta dalgasındadır. Meditasyonu yapan ve beyni teta dalgasında olan odur. O sizin yerinize yapar. Uygulayıcıyı ve danışanı yormaz, aksine koşulsuz sevgi ile besleyen bir tekniktir. Bir diğer fark ise ThetaHealing yönteminin çok kısa sürede sonuç vermesi. Bir seansta bile büyük farklar görmek mümkün.