Tükenmeyin!

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Tükenmişlik sendromu bulaşıcı!

Meryem Uzerli’nin ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinden ayrılmasına ve yurt dışına giderek tedavi olmasına neden olan ‘tükenmişlik sendromu’, yapılan araştırmalara göre sağlık çalışanlarında daha fazla görülüyor. Tükenmişlik, duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve azalmış başarı duygusu olmak üzere üç şekilde yaşanıyor. Kendini ise davranışsal değişiklikler olarak gösteriyor. Tükenmişliğin en önemli belirtileri enerji kaybı, motivasyon eksikliği, negatif tutum ve geri çekilmek. Fiziksel olarak ise yorgunluk, çaresizlik, ümitsizlik gibi işaretler veriyor. Ve kötü haber! Tükenmişlik bulaşıcı bir durum… Tükenmişlik sendromuna yakalananlar bulunduğu ortamdaki insanlara bunu bulaştırıyor. Eğer siz de son zamanlarda bu sendroma yakalandığınızı düşünüyorsanız, iş temponuzu düşürmeyi deneyin. Yemek ve uyku saatlerinizi düzene koyun. Hala tatil yapamadıysanız mutlaka bir yolunu bulun.