Sosyal anket platformu www.poltio.com mutluluk ile ilgili araştırma gerçekleştirdi. Mutluluk anketine göre katılımcıların yüzde 73’ü kendini mutlu hissetmiyor.

Sosyal anket platformu www.poltio.com tarafından 20 Mart Dünya Mutluluk Günü özelinde yapılan “mutluluk” anketinde toplam 9222 oy kullanıldı ve “kendinizi mutlu hissediyor musunuz?” sorusuna katılımcılar yüzde 73 oranında ��hayır” yanıtını verdi.



“Size göre mutluluk nedir?” sorusuna ise katılımcılar en çok “sevdiklerin yanındaysa mutlusun arkadaşım” cevabını verdi. İnsanların kendilerini en çok neyin mutlu edeceği sorusuna verdiği yanıt yüzde 54 oranında “Sevilmek” oldu.



Anketin detayları şöyle:



Size göre mutluluk?

Kışın, sıcacık yorganın altında yatmaktır 11,90%

Her şeyi boş verdiğinde hissettiğin duygu 9,80%

Sevdiklerin yanındaysa mutlusun arkadaşım 34,90%

Hayata pozitif bak, gülümse mutlu ol 10,50%

Çikolata der konuyu kapatırım 2,50%

Sabah dış etkenlere maruz kalmadan gerine gerine uyanmaktır 7,70%

Mutluluk mu ? takarım kulaklığımı alırım çayımı/kahvemi ohh :) 6%

Çok zor yerden sordun be… 16,70%



Ne kadar para, o kadar mutluluk, doğru mu?

“Evet” 58%

“Hayır” 42%



Size hiç mutluluk gözyaşları döktüren biri/bir şey/bir olay oldu mu?

“Evet” 65%

“Hayır” 35%



Sizi en çok hangisi mutlu eder?

“Birinden hediye almak” 6,00%

“Sevilmek” 54,40%

“Alışveriş yapmak” 6,60%

“Spor yapmak” 4,40%

“Yemek yemek” 5,90%

“Seyahat etmek” 19,30%

“Diğer” 3,40%



Sizin mutluluk nedeniniz nedir?

“Hayalimdeki gibi bir insanla evlenirsem mutlu olacağım” 39,40%

“Çok param olursa mutlu olacağım” 37%

“Çocuk sahibi olursam mutlu olacağım” 6,10%

“İyi bir işe girersem mutlu olacağım” 17,60%



Kendinizi mutlu hissediyor musunuz?

“Evet” 27%

“Hayır” 73%



Sizce mutluluk hangisinde?

“Aşk” 13,70%

“Sağlık” 60,90%

“Para” 25,50%

