Üçü bir arada hayat zor!

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Hem anne hem iş kadını hem eş olmak...

Yazı: Yaprak Çetinkaya/Formsante



Herkes size çocuk sahibi olmanın yüce duygularından bahsetmişti ama uykusuz geceler, eşinizle kavgalar, hayatınıza karışan büyükler, devam etmesi gereken iş hayatı ve sürekli çekilen vicdan azabından söz eden olmamıştı değil mi? Yalnız değilsiniz…



30'lu yaşlarda dokuz kadın; Bayan Güçlü, Bayan Kariyer, Bayan Farkında, Bayan Huzur, Bayan Estetik, Bayan Evcimen, Bayan Anne, Bayan Yürekli ve Bayan Üretken… İyi eğitimli, kendi parasını kazanan ve hepsi en az bir çocuk sahibi olan bu kadınlar, bir psikodrama grubunda buluşuyor. İlk gün birbirlerine ne anlatacaklarından emin olamasalar da bir süre sonra, özellikle çocuk sahibi olduktan sonra yaşadıklarını, sevinçlerini ve hayal kırıklıklarını samimiyetle paylaşmaya, bu sırada da aslında sandıkları kadar yalnız olmadıklarını fark etmeye başlıyorlar. Bir yıl boyunca haftada bir gün buluşan ve kurgu değil, tamamen gerçek olan bu grubun hikayesini yazmak da tabii ki Bayan Üretken’e yani Burcu Aksoy’a düşüyor. “Çocuğum, İşim, Eşim… Peki Ya Ben?” adlı kitabı piyasada olan Aksoy ile deneyimlerini konuştuk.



