Toplum Gönüllüleri Vakfı,
Mudo Concept, Trump
Towers ve Maison Française
dergisi işbirliğinde
gerçekleştirilen TOG
Concept projesi kapsamında; sanat,
cemiyet ve basın dünyasından 12 ünlü
isim Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın
çalışmalarını desteklemek, tanıtmak ve
kamuoyu oluşturmak amacıyla bir araya
geldi. Türkiye’nin önde gelen 12 ünlü
mimarının, 12 ünlü ismin zevkine ve
seçimlerine uygun olarak dekore ettiği
daireler 24 Kasım’da Trump Towers’da
açılacak. Ayrıca dairelerin içinde
ünlülerin kendi evlerinden getirdiği
birer parça da yer alacak. TOG Concept
sergisi; sokakta çalışan çocukların,
sosyal aktiviteler aracılığıyla kendi
potansiyellerini keşfetmelerini, özgüven
kazanmalarını ve bu sayede toplumsal
yaşama katılmalarını sağlayacak ‘Sokak
Lambası’ projesine kaynak olarak geri
dönecek. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın
Toplum Gönüllüsü gençler ile birlikte
2004 yılından beri yürüttüğü ‘Sokak
Lambası’ projesi, sokakta çalışan
çocukların sorunlarını ve ihtiyaçlarını
gözlemleyerek toplumsal yaşam içinde yer
almasını sağlıyor. TOG Concept sergisini,
isteyen herkes Trump Towers’da
10 TL ücreti karşılığında ziyaret ederek
projeye destek verebilecek. Sokak
Lambası projesi; sergi giriş ücretlerinden
elde edilecek gelir tutarı kadar Mudo
Concept tarafından yapılacak katkıyla
sokakta çalışan çocukların sosyal
hayatlarına ışık tutmaya devam edecek.
Sergi 4 Aralık’a kadar görülebilir.