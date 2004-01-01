Ünlüler ‘Sokak Lambası’ altında toplandı

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Gelir, sokak çocukları yararına harcanacak.

Toplum Gönüllüleri Vakfı, Mudo Concept, Trump Towers ve Maison Française dergisi işbirliğinde gerçekleştirilen TOG Concept projesi kapsamında; sanat, cemiyet ve basın dünyasından 12 ünlü isim Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın çalışmalarını desteklemek, tanıtmak ve kamuoyu oluşturmak amacıyla bir araya geldi. Türkiye’nin önde gelen 12 ünlü mimarının, 12 ünlü ismin zevkine ve seçimlerine uygun olarak dekore ettiği daireler 24 Kasım’da Trump Towers’da açılacak. Ayrıca dairelerin içinde ünlülerin kendi evlerinden getirdiği birer parça da yer alacak. TOG Concept sergisi; sokakta çalışan çocukların, sosyal aktiviteler aracılığıyla kendi potansiyellerini keşfetmelerini, özgüven kazanmalarını ve bu sayede toplumsal yaşama katılmalarını sağlayacak ‘Sokak Lambası’ projesine kaynak olarak geri dönecek. Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Toplum Gönüllüsü gençler ile birlikte 2004 yılından beri yürüttüğü ‘Sokak Lambası’ projesi, sokakta çalışan çocukların sorunlarını ve ihtiyaçlarını gözlemleyerek toplumsal yaşam içinde yer almasını sağlıyor. TOG Concept sergisini, isteyen herkes Trump Towers’da 10 TL ücreti karşılığında ziyaret ederek projeye destek verebilecek. Sokak Lambası projesi; sergi giriş ücretlerinden elde edilecek gelir tutarı kadar Mudo Concept tarafından yapılacak katkıyla sokakta çalışan çocukların sosyal hayatlarına ışık tutmaya devam edecek. Sergi 4 Aralık’a kadar görülebilir.