UNUTKANLIK HASTALIĞI OLAN ALZHEIMER VAKALARI ARTIYOR!

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65 yaş üstü hastalığı olarak bilinen Alzheimer, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaş ortalamasının artması ile artıyor. Peki, bir ‘unutkanlık hastalığı’ olarak da bilinen Alzheimer’ın belirtileri neler?

Yazı: Seçil Kılıç / Seninle

Unutkanlık çoğu zaman üzerinde durulmayan ancak ihmal edildiği ya da önemsenmediği zaman sinsice ilerleyen bir hastalığın habercisi olabilir. Unutkanlığın birçok çeşidi farklı hastalıklara veya hastalığın farklı evrelerine işaret ediyor da olabilir. Unutkanlık denilince halk arasında en çok bilinen hastalık Alzheimer. Daha çok orta üstü yaş gruplarında görülen Alzheimer, nadiren de olsa daha erken yaşlarda da görülebiliyor. Hastalık hakkında İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Davranış Nörolojisi ve Hareket Bozuklukları Birimi’nden Dr. Haşmet A. Hanağası’ndan bilgi aldık.

